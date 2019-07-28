Çelepis: “Çavuşoğlu’na net cevap verilmeli”

AKEL’in Kıbrıs Sorunu Bürosu Şefi Tumazos Çelepis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rum tarafının kendisine iki devletli veya konfederal çözüm önerisi yaptığını söylediğini ve Rum tarafına federasyon mu, konfederasyon mu yoksa iki devletli çözümü mü istediği konusunda karar vermesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Çelepis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmeye giderek Rum tarafının siyasi eşitlik zeminindeki iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü istediğini netleştirmek için çok iyi bir fırsatı olduğunu kaydetti.

Akıncı’nın bunu reddetmeyeceğini belirten Çelepis, böylelikle Çavuşoğlu’na da net yanıt verilmiş olacağını ifade etti.



Habere göre Çelepis, liderlerin 9 Ağustos’taki görüşmesinde anlaşarak, CransMontana’da kalınan yerden devam edilmesi için prosedür başlatmaları gerektiğini söyledi.