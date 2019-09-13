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Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş açıklamasının yankıları…

Prodromu: "Pasif kalmayacağız"

Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş açıklamasının yankıları…

Prodromu: "Pasif kalmayacağız"

13 Eylül 2019 Cuma 10:09
Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş açıklamasının yankıları…

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CNN Türk’e yaptığı Kapalı Maraş’ın açılacağı açıklaması, Rum tarafında geniş yankı buldu. Rum Sözcü Prodromos Prodromu “pasif kalmayacağız” açıklaması yaparken Maraş kökenli Rumlar tepki yöntemlerini görüşmek için toplantı yaptı. 
Politis “Maraş’ı Açmaya Hazırlanıyorlar” başlıklı haberinde, Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının  kapalı Maraş’ı açma planlamalarının Rum tarafında bazıları tarafından “blöf” ve Kıbrıs sorunundaki çabaların beklenmekte olan devamı ışığı altında ”baskı yapmak” maksatlı görüldüğüne işaret etti “ancak artık Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililerin söyleşi ve açıklamalarında resmî olarak da  ifade edilen bu planlamaları kimse görmezden gelemez” vurgusunu yaptı. 
Alithia, Çavuşoğlu’nun CNN Türk’e açıklamasını “Çavuşoğlu Bombası… Evet, Maraş’ın Açılması İçin Hazırlık Var”  başlığıyla aktardı. 

“TÜRKİYE’NİN ANA HEDEFLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTEREN SÖZLER”
Fileleftheros’un haberine göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarını “Türkiye’nin ana hedeflerini bir kez daha gösteren sözler” diyerek “kınadı”. 
Prodromu Türkiye’yi bir yandan  müzakerelerin başlamasını “engellemek” bir yandan da sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i içerisindeki egemenlik haklarını, doğal kaynaklarının çok büyük bölümünü gasp etmek maksatlı sorgulamak ve Maraş aleyhine net yayılmacı emeller gütmekle” suçladı. 
Prodromos Prodromu sözlerine “pasif kalmayacağız. Başkan Anastasiadis ve hükümet Kıbrıs Cumhuriyeti’nin elindeki bütün siyasi ve diplomatik imkanları değerlendirecek” diyerek son verdi.

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Bu arada sözde “Maraş Belediyesi, Maraş Dernek ve Birlikleri Koordinasyon Komitesi ile örgütleri” Çarşamba akşamı düzenledikleri genişletilmiş toplantıda  Kapalı Maraş ile ilgili projelere tepki gösterme yöntemlerini görüştü. 

“MARAŞ MESELESİNİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÖNCE KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELİ” 
Sözde “Belediye Başkanı” Simos Yoannu “Maraş meselesinin çözülmesi için öncelikle Kıbrıs sorunu çözülmelidir. Müzakereler sonuç vermez, Kıbrıs sorunu çözülmezse o zaman  ne tapuyu, ne mülkleri ne de diğer etkinlikleri görüşmemiz diye bir şey olmaz ” dedi ve toplantıda çok ilgi çekici tepki yöntemleri önerildiğine dikkat çekti.
Habere göre toplantıda çoğu Maraş kökenli Rum, sözde “Belediye”nin  Maraş ile ilgili ülke içinde ve dışında yapacağı propaganda çalışmasına maddi katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtirken, belediyeye danışmanlık yapmak üzere biri hukukçulardan diğeri diplomatlardan oluşan iki konunun  kültürel açıdan da öne çıkarılması için de bir kültür komitesi kurulması kararlaştırıldı. 
Sözde “Belediye”den bir heyet önümüzdeki hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret ederek Maraş konusunu BM Genel Sekreteri’ne götürmesini ve BM’ye başvuruda bulunmasını isteyecek. Heyet Ekim ayında Brüksel’e giderek Avrupa Konseyi’nde Avrupalı yetkililer ve partilerle konuyu görüşecek. 

“TMK MARAŞ KONUSUNDA ETKİSİZ”
Haberi “Maraşlılar Kentleri İçin Örgütleniyor… Diyalog Çabaları Başarılı Olmazsa Maraş’ın Mezar Taşı (Olur)” başlığıyla aktaran Haravgi “Taşınmaz Mal Komisyonu Maraş Konusunda Etkisiz” başlıklı haberinde ise, Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis’in, kapalı Maraş da dahil olmak üzere KKTC’deki askerî bölgelerde mal sahibi olan bazı Rum müvekkillerini temsilen Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK)  “etkisiz olduğu” iddiasını Strazburg’a götürdüğünü yazdı. 
Habere göre Dimitriadis, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada,  Rumların, Kapalı Maraş’taki mülkiyet hakkını Evkaf’a ait olduğu argümanı ile tanımamasını da Türkiye’nin “başarısızlığı”  diye niteledi.  Strazburg’daki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden bu konuyu Yoannu davasının “klonu” olarak ele almasını istediklerini de sözlerine ekledi.  
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:38
Anahtar Kelimeler:
Prodromos Prodromu
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