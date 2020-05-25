banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
378.972
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3003
EURO
7.4186
banner339
Ülkede son 24 saatte 18 yangın meydana geldi
YANGINLAR BİTMİYOR!
Türkmenköy'de yangın can aldı!
YANGIN CAN ALDI!
Toplu ibadetler bayram namazıyla başladı
SOSYAL MESAFEYE UYGUN NAMAZ!
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Çavuşoğlu’nun açıklamaları Rum basınında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun sondajlarla ilgili açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:27
Çavuşoğlu’nun açıklamaları Rum basınında
banner337
banner345

Fileleftheros gazetesi habere “Akdeniz’deki Sondajlar Durmayacak- Türkiye Hepsini Kendi İstiyor- Çavuşoğlu Kıbrıs’ın Güneybatısındaki Sondajları Durdurmanın Söz Konusu Olmadığını Açıklığa Kavuşturdu” başlığıyla yer verirken, Alithia “Türkiye Burada Olmaya Devam Ediyor- Kıbrıs’ta Sondajlara Devam Ediyoruz- Kıbrıs Rum Kesimi Paylaşmayı Öğrenmiş Olsaydı Bu Gerginlikler Olmayacaktı”, Haravgi ise “Yalnızca Türkiye Doğu Akdeniz’de Sondajlara Devam Ediyor- Çavuşoğlu Kıbrıslı Türklerin Çıkarları Adına Israrcı” başlıklarını kullandı.
Politis ise “Ankara Diplomatik Bir Şekilde Bağırıyor- Türk Yetkililerden Doğu Akdeniz Merkezli Kreşendo Açıklamalar ve Tehditler- Kıbrıslı Rumlar Uzlaşsın” başlıklı haberinde, Çavuşoğlu yanı sıra Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamasına da yer verdi.

banner341
                           
 

Son Güncelleme: 25.05.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
Mevlut Çavuşoğlunun Sondajlarla Ilgili Açıklamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona Gidiyor, Siyasi Partiler Seçim Hazırlıklarına Dönüyor
Korona Gidiyor, Siyasi Partiler Seçim Hazırlıklarına Dönüyor
Kuzey Ve Güney Kıbrıs’ta Dün Birçok Yerde Yangın Çıktı
Kuzey Ve Güney Kıbrıs’ta Dün Birçok Yerde Yangın Çıktı
Yeni Tip Koronavirüs Ruh Sağlığını Da Bozdu
Yeni Tip Koronavirüs Ruh Sağlığını Da Bozdu
Solea'yı önce sıcak sonra dolu vurdu
Solea'yı önce sıcak sonra dolu vurdu
AKEL’den bayramı mesajı…
AKEL’den bayramı mesajı…
Mustafa Kemal adlı Kıbrıslı Türk, Limasol’da hayatını kaybetti
Mustafa Kemal adlı Kıbrıslı Türk, Limasol’da hayatını kaybetti
Euroasia ve Euroafrica Interconnector ihaleleri Siemens’in…
Euroasia ve Euroafrica Interconnector ihaleleri Siemens’in…
Güney Kıbrıs'ta 8 yeni Covid-19 vakası
Güney Kıbrıs'ta 8 yeni Covid-19 vakası
Trodos’a dün akşam kar düştü
Trodos’a dün akşam kar düştü
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı: “soğukkanlılığımız Zayıflık Olarak Yorumlanmasın”
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı: “soğukkanlılığımız Zayıflık Olarak Yorumlanmasın”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim