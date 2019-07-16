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Çavuşoğlu’nun AB’yi Türkiye aleyhindeki tedbirler nedeniyle tehdit ettiği öne sürüldü

AB Dış İlişkiler Konseyi’nde, Türkiye aleyhinde Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle alınan tedbirler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Çavuşoğlu’nun AB’yi Türkiye aleyhindeki tedbirler nedeniyle tehdit ettiği öne sürüldü

AB Dış İlişkiler Konseyi’nde, Türkiye aleyhinde Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle alınan tedbirler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

16 Temmuz 2019 Salı 08:30
Çavuşoğlu’nun AB’yi Türkiye aleyhindeki tedbirler nedeniyle tehdit ettiği öne sürüldü

AB Dış İlişkiler Konseyi’nde, Türkiye aleyhinde Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle alınan tedbirler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi “AB’ye de Tehditler… Ankara AB Tedbirlerini Durdurmaya Çalıştı-Karşı Tedbir Alma ve Yeni Kızışma Uyarısı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin AB’ye, sözde “MEB” içerisindeki faaliyetlerinden geri adım atmayacağını bildirdiğini kaydederek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun karşı tedbir (counter measures) alınacağına dair Brüksel’i “tehdit ettiğini” ileri sürdü.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Çavuşoğlu’nun AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB üyesi en az 6 ülkenin Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak tedbirlere engel olmaya çalıştığını iddia etti.
Haberde, Çavuşoğlu’nun görüştüğü kişilere, gerginliği azaltmanın tek yolunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı önerinin kabul edilmesi olduğunu, aksi takdirde karşı tedbir alınacağını söylediği iddia edildi.
Gazete, “güvenilir AB kaynaklarının”, Çavuşoğlu’nun “gerginliğin artacağına ve karşı tedbirler alınacağına dair tehditlerinin” hem AB’ye hem de Güney Kıbrıs’a yönelik olduğunu belirttiğini yazdı.
Mogherini’nin AB dışişleri bakanlarını, Çavuşoğlu’ndan gerginliği azaltmasını talep ettiğine dair bilgilendirdiğini kaydeden gazete, telefon görüşmesinin nasıl sonuçlandığıyla ilgili herhangi bir bilgi vermediğini belirtti.

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Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında İngiltere’nin çekimser bir tavır izlediğini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın, Güney Kıbrıs’ın tezlerini anladığını, ancak Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu anımsattığını yazdı.
Gazete, haberinin devamında da Türkiye aleyhinde alınan tedbirleri aktardı.
Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
Politis gazetesi: “Gelecekte Hedeflenen Tedbirler İçin Pencere”
Haravgi gazetesi: “28 Ülke Türkiye Aleyhindeki Tedbirleri Onayladı”
Alithia gazetesi: “Dışişleri Bakanları Tedbirleri Onayladı”.
 

Son Güncelleme: 16.07.2019 11:39
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt çavuşoğlu Ab Tehdit
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