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Çavuşoğlu’nun Açıklaması Güney’de Tartışma Konusu Oldu

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki konferans sırasında kendisine iki devletli çözümü desteklediğini söylediğini açıklaması, Güney Kıbrıs’ta muhalefet ile hükümet arasında tartışmaları alevlendirdi.

Çavuşoğlu’nun Açıklaması Güney’de Tartışma Konusu Oldu

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki konferans sırasında kendisine iki devletli çözümü desteklediğini söylediğini açıklaması, Güney Kıbrıs’ta muhalefet ile hükümet arasında tartışmaları alevlendirdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:47
Çavuşoğlu’nun Açıklaması Güney’de Tartışma Konusu Oldu

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki konferans sırasında kendisine iki devletli çözümü desteklediğini söylediğini açıklaması, Güney Kıbrıs’ta muhalefet ile hükümet arasında tartışmaları alevlendirdi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL’den dün yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki toplumlu iki kesimli federasyonu görüştüğünü net bir biçimde ortaya koyması gerektiğine vurgu yapıldığını yazdılar.
Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Anastasiadis’in yabancı yetkililer ve diplomatlar, Kıbrıslı politikacılar ve gazetecilerle iki devletli çözüm konusunu görüştüğüne ilişkin iddiaların daha önce de gündeme geldiği hatırlatılarak, Anastasiadis’in bu iddialara yanıt vermesinin tek yolunun, iki toplumlu iki kesimli federal çözümü görüştüğünü fiiliyatta da ortaya koyması olduğu vurgulandı.
Gazete, AKEL’e yanıtın Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve DİSİ’den geldiğini belirtti.
Prodromu, AKEL’e verdiği yanıtta, Türkiye’nin sürdürdüğü böylesi bir kriz ortamında Türk Dışişleri Bakanı’nın sözlerini kriter almasını eleştirirken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Ankara’da Çavuşoğlu’yla bizzat görüşmesinde, Çavuşoğlu’nun Kuzey’de ayrı bir devlet yaratmak istediğini kendi kulaklarıyla duyduğunu savundu.

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DİSİ’den yapılan açıklamada ise AKEL’in, Anastasiadis’in müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, iki toplumlu iki kesimli federasyon temeli ve Guterres çerçevesinde devam etmesi arzusunu gerek yazılı gerekse sözlü olarak birçok kez dile getirdiğini görmezden geldiği belirtildi.
EDEK açıklamasında, Türkiye’nin taktiksel eylemlerinden söz ederken, Çevreciler ise Anastasiadis’in beşli değil uluslararası konferans istemesi gerektiği görüşünü ortaya koydular.
(SB/GÜL) 
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