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Çatapatla üç parmağını kaybetti

Larnaka’da 29 yaşındaki kişi arkadaşının düğününü kutlamak isterken üç parmağından oldu.

27 Haziran 2021 Pazar 11:30
Çatapatla üç parmağını kaybetti
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Fileleftheros’un haberine göre, düğün için bir büfeden satın aldığını söylediği çatapatları Cuma gecesi patlattı ancak bu sırada sol eli yaralandı ve üç parmağını kaybetti. Polis, patlayıcı madde bulundurma, kullanma, ihmal ve dikkatsiz hareket suçlamaları ile soruşturma başlattı.

ÜÇ KİŞİYE  BIÇAKLI SALDIRI

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Aynı gazete, yine Larnaka’da 33 ve 38 yaşlarındaki üç kişinin bıçaklı saldırıya uğradığını yazdı.

Habere göre, sabah 03.00’ta eğlence merkezine gitmek üzere araçlarını McKenzi’de park yerine bırakan üç kişi, eğlence merkezine yürürken 21 yaşlarındaki bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hafif yaralar alan üç kişi hastaneye kaldırıldı, yabancı uyruklu olduğu kaydedilen 21 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

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Son Güncelleme: 27.06.2021 11:50
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