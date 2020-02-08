Casus Van Meselesinde Aranan İsrailliler Mandamus Emri Talep Etti

Lefkoşa, 8 Şubat 20 (.): Rum kamuoyunda “casus van” olarak anılan davada eski MOSAD ajanı Tal Dilian, Güney’deki Yahudi cemaati başkanı Avni Shakak ve Lazarov isimli Yahudilerin, haklarında çıkartılan tutuklama emrine rağmen Güney’e dönmeyi reddettiği ve Rum Yüksek Mahkemesi’nin “tutuklama emirlerinin kendilerine verilmesi için” mandamus emri talebinde bulunduğu bildirildi.

Politis, “Avni Dilian ve Lazaroc Kıbrıs’a Gelmiyor ama Kendileriyle İlgili Belgelerin Kopyalarını İstiyor… İsrailli Arananlar Emir İstiyor” başlıklı haberinde Dilian, Avni ve Lazarov’un, casus van konusunda aleyhlerine çıkarılan tutuklama emirlerinin Larnaka Kaza Mahkemesi Sicil Kaydı tarafından kendilerine verilmesi için Rum Yüksek Mahkemesi’nden, mandamus emri talep ettiklerini yazdı.

Gazete üç ismin, haklarında çıkarılan tutuklama emirlerini, “meşruiyetlerini şaibeye sokmak ve Certiorari emri (kararın iptali emri) ile bu tutuklama emirlerini iptal ettirmek için” talep ettiklerini yazdı.



Her üç ismin de, haklarındaki tutuklama emirlerine riayet edip Güney’e dönmediği belirtilen haberde mandamus emri çıkartılmasına izin başvurularında, ya sakinleşmek veya Rum tarafında çıkan haberler nedeniyle müşterileriyle konuşmak üzere yurt dışına gittiklerini gerekçe gösterdikleri belirtildi.Gazete Rum polis kaynaklarına dayanarak, aranan İsrailliler ile hiçbir iletişim olmamakla birlikte, haklarında Avrupa tutuklama emri bulunduğundan, sorgu memurlarının bu kişilerin Güney Kıbrıs’a döneceğine inandığını ekledi.(ŞA/HÖ)