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Casus Vam Skandalı Zanlıları İçin Avrupa Ve Uluslararası Tutuklama Emri Çıkarılmasına Kesin Bakılıyor

Lefkoşa, 25 Aralık 19 : Güney Kıbrıs’ta patlak veren casus van skandalı zanlısı üç İsrailli hakkında Avrupa ve uluslararası tutuklama emri çıkarılmasının kesin olarak addedildiği belirtildi. 

Casus Vam Skandalı Zanlıları İçin Avrupa Ve Uluslararası Tutuklama Emri Çıkarılmasına Kesin Bakılıyor

Lefkoşa, 25 Aralık 19 : Güney Kıbrıs’ta patlak veren casus van skandalı zanlısı üç İsrailli hakkında Avrupa ve uluslararası tutuklama emri çıkarılmasının kesin olarak addedildiği belirtildi. 

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:21
Casus Vam Skandalı Zanlıları İçin Avrupa Ve Uluslararası Tutuklama Emri Çıkarılmasına Kesin Bakılıyor

Lefkoşa, 25 Aralık 19 : Güney Kıbrıs’ta patlak veren casus van skandalı zanlısı üç İsrailli hakkında Avrupa ve uluslararası tutuklama emri çıkarılmasının kesin olarak addedildiği belirtildi. 
Alithia gazetesi “Zanlı İsraillilere Kıbrıs’a Gelmesi İçin Baskı” başlıklı haberinde, casus van skandalı zanlıları WiSpear şirketi müdürü Tal Dilian, NCIS şirketi müdürü Avni Sahak ile Avni Sahak’ın eşi hakkında önümüzdeki günlerde Avrupa ve uluslararası tutuklama kararı çıkarılmasına kesin bakıldığını yazdı. 

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Bahse konu 3 kişi için Güney Kıbrıs’ta tutuklama emri çıkarıldığını anımsatan gazete zanlıların İsrail’de olması nedeniyle bunun yerine getirilemediğini belirtti. 
Habere göre, Avrupa ve uluslararası tutuklama emri ile 3 zanlının, kendi rızalarıyla ifade vermeleri için  Güney Kıbrıs’a gelmeye mecbur kalacağı  düşünülüyor. 

(FK/ŞEB)
 

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