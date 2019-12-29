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“Casus van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor

Rum tarafında patlak veren “casus van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor. Rum polisinin yürütmekte olduğu, özel görüşmeleri dinleme donanımı kurulmuş “van” tipi araçla ilgili tahkikatın, araçta bulunan Tal Dilian’a ait el çantası üzerinde yoğunlaştığı haber verildi.

“Casus van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor

Rum tarafında patlak veren “casus van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor. Rum polisinin yürütmekte olduğu, özel görüşmeleri dinleme donanımı kurulmuş “van” tipi araçla ilgili tahkikatın, araçta bulunan Tal Dilian’a ait el çantası üzerinde yoğunlaştığı haber verildi.

29 Aralık 2019 Pazar 13:10
“Casus van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor

Politis; “Araştırmalar Dilian’ın Handbag’ine Yöneliyor… Kıbrıs, Casuslar ve İsrail Şirketi Intellexa’nın Rolü” başlığıyla manşete çektiği haberinde, İsrail gazetesi Haaretz’in, Güney Kıbrıs’ın Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin, veteran İsrailli casusların Güney Kıbrıs’taki ofisi ile sıkı bağlantı içerisinde olduğu ve bu şirketten gizlice izlemek için güçlü bir aygıt edindiği ve ülkede yoğunlukla kullanılan ToTog programını izlediği bilgisini paylaştığına dikkat çekti.
Haaretz’e dayandırılan haberde, Dilian’ın İsrail İstihbarat camiasından olduğu, faaliyetleri ve mensuplarının kimlikleri çok sıkı korunan, çok gizli bir birimden albay rütbesindeyken 2002’de emekli edildiği, bu birim içerisinde askerler, kariyer sahibi yetkililer ve diğer bilim insanları bulunduğu kaydedildi.
Gazete, Rum polisinin; Tal Dilian ve Dilian’ın işbirlikçisi olarak aramakta olduğu Güney’deki Yahudi Cemaati Başkanı Shakak Avni hakkında tutuklama emri çıkarmış olmasına karşın halen ele geçiremediğine dikkat çekti.

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Habere göre, iki İsraillinin Larnaka Havaalanı’nda, havaalanı işletmecisi Hermes şirketi ile işbirliği yaptığına dair güçlü şüphe edinen Rum polisi Dilian’ın ofisinin bulunduğu, Avni’ye ait binada kurulu serverde Larnaka Havaalanı’ndan verilerin taşınmasını koordine eden bazı belgeler ele geçirdi. Şu ana kadar serverde 700 bin telefon numarası ve 9 milyon “MAC Adresses” yani email, hesap ve veriye ulaşıldı.
Yapılan araştırmada, cep telefonu izleyen iki server kapalı olduğundan “Casus van”ın Güney Kıbrıs genelinde kullanılıp kullanılmadığı netleştirilemedi ancak Dilian’a ait, içerisine dinleme-kayıt donanımı kurulmuş taşınabilir casus “handbag”in (el çantası) her yere gittiği saptandı. Bu çantanın sahibinin, telefon görüşmesi ve mesajlaşmaları tarayıp kaydetmek için herhangi bir yerin yakınından geçmesinin yeterli olduğuna dikkat çekildi.

 

Son Güncelleme: 29.12.2019 16:26
Anahtar Kelimeler:
“Casus Van” Skandalı
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