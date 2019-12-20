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“Casus van”  davasında 3 tutuklama

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren iki İsrail şirketinin adının karıştığı, özel telefon görüşmelerini izleyebilen donanımına sahip van tipi araçla ilgili bir aydır yürütülen polis araştırmasının ardından dün üç kişi tutuklandı.

“Casus van”  davasında 3 tutuklama

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren iki İsrail şirketinin adının karıştığı, özel telefon görüşmelerini izleyebilen donanımına sahip van tipi araçla ilgili bir aydır yürütülen polis araştırmasının ardından dün üç kişi tutuklandı.

20 Aralık 2019 Cuma 11:10
“Casus van”  davasında 3 tutuklama

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren iki İsrail şirketinin adının karıştığı, özel telefon görüşmelerini izleyebilen donanımına sahip van tipi araçla ilgili bir aydır yürütülen polis araştırmasının ardından dün üç kişi tutuklandı. Tal Dilian ve Avni Shahak isimli İsrailliler hakkında da gerek Avrupa, gerek uluslararası tutuklama emirleri hazırlanmakta olduğu bildirildi. 
Politis haberi “Dilian-Shakak’a Müsamaha Bitti… Avrupa Tutuklama Emri ve Uluslararası Tutuklama Emri İnceleniyor… Üç WiSpear ve NCIS Yetkilisi Tutuklandı” başlıklı haberinde, van tipi aracın sahibi olan WiSpear ve NCIS şirketlerinin Larnaka’daki binalarına dün operasyon yapıldığı kaydedildi.
Habere göre, polis operasyonunda WiSpear şirketi çalışanı 30 ve 35 yaşlarındaki iki erkek ve NCIS şirketi müdürü 41 yaşındaki kadın yakalandı. Tümü Rum olduğu belirtilen üç kişinin, haklarında tutukluluk emri alınmak üzere bugün yargıç huzuruna çıkarılacağı belirtildi.
Habere göre, “casus van” aracın ve bağlı olduğu WiSpear şirketinin sahibi, eski MOSAD ajanı Til Dilian ve NCIS şirketi sahibi Avni Shahak hakkında da tutuklama emri çıkarıldı ancak gazetenin yayına gireceği saate kadar kendilerine ulaşılamadı. 
Dilian ve Shahak’ın, “casus van” olayının Rum medyasına yansımasının ardından Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı ve Rum polisine söz vermelerine rağmen geri dönmediklerini belirten gazete, Rum makamlarının, bu iki şahıs hakkında hem Avrupa, hem de uluslararası tutuklama emri çıkaracağını yazdı. 

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Habere göre, gazete her ikisi de İsrail vatandaşı olmasına karşın Dilian’ın Malta, Shahak’ın da Rum vatandaşlığı bulunuyor. 
Alithia, “Bomba Patladı!.. Casus Van Konusunda Gelişme” başlığıyla manşete çektiği haberinde WiSpear’ın kurucusu Tal Dilian’ın şu anda İsrail’de bulunduğu bilgisini verdi. 
Fileleftheros “Gözleri Havaalanındaydı…. Polisin Elinde Kıbrıs’a Girip Çıkanları İzlemiş Olabileceklerine Dair Veri Var… Casus Van Davasında Üç Rum’a Tutuklama, 3 İsrailli Hakkında Tutuklama Emri” başlıklı manşet haberinde haklarında tutuklama emri çıkarılan İsrailli sayısını 3 olarak verdi ancak isimlerini saklı tuttu.
Gazete, Rum polisinin konuyla ilgili bir aydır sürdürdüğü araştırmada “casus van” davasına karışanların, sahip oldukları donanımlarla yolcuların Güney Kıbrıs’a Larnaka Havaalanı’ndan giriş-çıkışlarını takip ettiklerini ve Güney Kıbrıs’a giriş-çıkış yapan yolcuların cep telefonlarına erişim sağlamayı başardıklarını gösteren bulgular edindiği bilgisine yer verdi.  
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:07
Anahtar Kelimeler:
Casus Van
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