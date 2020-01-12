Carl Rısch Güney Kıbrıs İle Yunanistan’ı Ziyaret Edecek

Lefkoşa, 12 Ocak 20 : ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Carl Risch’in, 12-16 Ocak tarihleri arasında Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Risch’in temasları çerçevesinde yurtdışında yaşayan ABD vatandaşlarının korunmasına olan bağlılığı vurgulayacağı ve ABD’ye yapılacak yasal ziyaretlerle ilgili prosedürün kolaylaştırılmasını ele alacağının belirtildiğini yazdı.



(GE/HA)