Çamlıbel’deki kiliseden çalınan çanın bulunması Rum basınında

Çamlıbel’deki (Mirtou) Ay. Pandeleimonas manastırının kulesinden geçtiğimiz yıl çalınan ve eski eser niteliği taşıyan çanın bulunması, Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi, “Yeni Düzen” ve “Kıbrıs” gazetelerinin haberlerine atıfta bulunarak, Çamlıbel’deki Ay. Pamdeleimonas manastırında asılıyken çalınan çanın “Avlona” (Gayretköy) köyündeki bir mandırada bulunmasına yer verdi.

Gazete ayrıca, İki Toplumlu Suçla Mücadele Teknik Komitesi eş başkanı Andreas Kapardis’in Rum devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “işbirliği ve çabalar sonrasında çanın bulunduğunu ve çanın yeniden eski yerine takılmasının hedeflendiğini” söylediğini de aktardı.