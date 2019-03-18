“bursa Metropoliti” Elpidoforos Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Heybeliada Ruhban Okulu Müdürü, “Bursa Metropoliti” Elpidoforos’un Güney Kıbrıs’a geldiği, Ruhban okulunun yeniden açılması, Ukrayna Kilisesi ve diğer kilise konularında temaslarda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros “Kıbrıs’tan Heybeliada Ruhban Okulu’na Destek” başlıklı haberinde, Elpidoforos’un, “Lefkoşa Üniversitesi Teoloji Fakültesi” master öğrencilerine “Kilise ve Diplomasi” konulu konferans verdiğini yazdı.

Habere göre Elpidoforos, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasının büyük önemine vurgu yaptı; Teoloji Fakültesi de Ruhban okulunun yeniden açılmasına destek verdi.

(ŞA/HA)