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Bureau Veritas’tan KTTO'ya hellim konusunda mektup

Hellimin “Menşei Korumalı Ürün (POP)” olarak Güney Kıbrıs’ta üretilmeye başlamasının ardından, bu süreci denetlemekle yükümlü “Bureau Veritas” (BV) şirketinin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na bir mektup gönderdiği bildirildi.

23 Kasım 2021 Salı 11:15
Bureau Veritas’tan KTTO'ya hellim konusunda mektup

Fileleftheros gazetesi, “Hellim Konusunda Kıbrıslı Türklerin Kulağını Çekiyor – Bureau Veritas Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yönettiğini Netleştiriyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in 4 Kasım 2021 tarihli mektubuna Bureau Veritas’tan yanıt geldiğini yazdı.

Gazete, Bureau Veritas’ın 19 Kasım 2021 tarihli yanıt mektubunda, KTTO’nun mektubundaki her unsura yanıt verdiğini ve “AB’nin 2021/589 kararının öngördüğü kontrolleri yapmak adına yetkili organ seçildiğini” vurguladığını yazdı.

AB Komisyonu’nun söz konusu kararına göre “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, POP kanununun, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilmeyen bölgeler de dahil olmak üzere Kıbrıs’ın tamamını kapsamasını sağlamak ve kamu sağlığı ile hayvanların sağlığının tehlike altında olmaması adına süreçleri uyguladığını” savunan Bureau Veritas, “AB’nin bu kararı sonucunda ise Bureau Veritas’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ile Bureau Veritas Hellas arasında imzalanan anlaşma temelinde atandığı” vurgulandı.

Gazete, Bureau Veritas’ın, KTTO’nun söz konusu büronun tarafsızlığı ve KTTO’yla iletişime geçmesi gerektiği yönündeki endişelerine, geçerli hukuki ve yasal çerçeve ile Tarım Bakanlığı’na atıfta bulunarak yanıt verdiğini savundu.

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Bureau Veritas, KTTO’yla, AB Yasası temelinde iş birliği yapma niyetini vurguladığı mektubunda KTTO’yla gerçekleştirilecek bir görüşmenin önemli bir ilerleme adımı olacağını ifade etti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından, sizin ofisinizde 1 Aralık 2021 tarihinde bir görüşme yapılacağı tarafımıza iletilmiştir” denilen mektupta, “elbette kontrol makamı olarak bu görüşmeye katılacağız” vurgusu yapıldı.

Gazete, Bureau Veritas’in KTTO’ya gönderdiği mektup öncesinde Rum Tarım Bakanlığı’nın da koordinasyonu sağlamak adına AB Komisyonu’na yönelik iki mektup gönderdiğini, mektupların, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürü Wolfgang Burtscher ve Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürü Sandra Gallina’ya gönderildiğini belirtti.

Habere göre 4 Kasım tarihli söz konusu mektupta, “adada mevcut özel siyasi koşullar sebebiyle ve Kıbrıslı Türk üreticilerin onay ve kontrol sistemine katılımlarının kolaylaştırılması ve daha iyi bir bilgilendirme alabilmeleri için gerek Kıbrıs Türk Ticaret Odası gerekse Komisyon’a, yetkili makam, BV ve KTTO’nun katılacakları bir görüşme organize etmeye hazır olduğumuzu uzun zamandan beridir dile getirmekteyiz” denildi.

Mektupta, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan olumlu yanıt alınmadığı” iddia edilirken, Rum Tarım Bakanlığı’nın, “BV’nin, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerine yönelik, kontrol ve onay sürecine nasıl daha kolay dahi olunabileceğine ilişkin bilgi aktaracağı bilgilendirici ve eğitici bir seminer düzenlemeyi de önerdiği” ifade edildi.

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Son Güncelleme: 23.11.2021 12:48
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