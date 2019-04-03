Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden Kıbrıs sorununda destek

Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Lyubomir Todorov “Kıbrıs sorununda benimsedikleri ilkeli tutumu” yineleyerek, Güney Kıbrıs’a destek belirtti.

Haravgi gazetesi haberinde, Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Lyubomir Todorov’un dün Rum Meclis Başkanı Dimitis Şilluris’la görüştüğünü ve Kıbrıs sorunda Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik desteğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Todorov, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) mevcut egemenlik haklarını kullanmasını da desteklediklerini” ifade ederken, Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan Bulgaristan vatandaşlarına yönelik destekleri için ise Rum hükümetine teşekkür etti.

Şilluris ise açıklamasında Bulgar büyükelçiye teşekkürlerini dile getirdi.