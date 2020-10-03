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Bulaş Zincirinin Büyümesi Nedeniyle Larnaka’da Ek Tedbirler Alınıyor

Lefkoşa, 3 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bulaş zincirinin büyümesinin, Larnaka’da ek tedbirler alınması gerekliliğini doğurduğu ve bu tedbirlerin Pazartesi’nden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
Bulaş Zincirinin Büyümesi Nedeniyle Larnaka’da Ek Tedbirler Alınıyor
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Lefkoşa, 3 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bulaş zincirinin büyümesinin, Larnaka’da ek tedbirler alınması gerekliliğini doğurduğu ve bu tedbirlerin Pazartesi’nden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Pazartesi itibarıyla geçerli olacak tedbirlere göre 18 yaş ve altındaki sporcuların antrenman ve maç yapmalarının; bunun yanı sıra Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı himayesindeki tüm spor müsabakalarının yasaklandığını yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Polis ve Turizm Müsteşarlığı personeli tarafından yapılan denetimlerin daha da sıklaştırılacağını kaydetti.

Bulaş zincirinin “Mağusa bölgesi” ile Limasol’da da görülmeye başladığını belirten gazete, Sağlık Bakanlığı’nın daha fazla random test için düğmeye bastığını yazdı.

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Gazete, dün açıklanan 17 yeni vakadan 14’ünün temaslı ve bunlardan 7’sinin aynı bulaş zincirinden olmasının endişe verici bir gösterge olduğunu belirtti.

Haberde, şu an tedavi altında bir bebek ve 9 yetişkinin bulunduğu; bir kişinin de yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

YENİDEN KAPANMA OLABİLİR

Bu arada, Alithia gazetesi de, bulaş zincirinin kırılması için yerel kapanmanın yeniden gündeme gelebileceğini yazdı.

Gazete, 2 kişinin virüsü 52 kişiye bulaştırdığının tespit edildiğini ve bazı kişilerin de, virüsü bulaştırmış olabileceği kişilerin hepsinin ismini vermediğini; bunun da yerel bulaşın önüne geçilmesindeki en büyük engel olduğunu kaydetti.

(GE/GÜL)

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