Büfeyi kundakladılar!

Alithia ve diğer gazeteler, önceki gün meydana gelen olayda, “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde bulunan ve büyük bölümü tahtadan yapılmış büfenin büyük zarar gördüğünü yazdı.

Gazete, yangın sonrası yapılan incelemede, yangının kundaklama sonucunda çıktığının tespit edildiğini, büfeyi yakan kişilerin ise büfe önündeki yola “altından uzak duru” yazısı yazdıklarını aktardı.

