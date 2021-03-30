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Büfeyi kundakladılar!

“Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde bulunan bir büfenin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirtildi.

30 Mart 2021 Salı 13:15
Büfeyi kundakladılar!
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Alithia ve diğer gazeteler, önceki gün meydana gelen olayda, “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde bulunan ve büyük bölümü tahtadan yapılmış büfenin büyük zarar gördüğünü yazdı.
Gazete, yangın sonrası yapılan incelemede, yangının kundaklama sonucunda çıktığının tespit edildiğini, büfeyi yakan kişilerin ise büfe önündeki yola “altından uzak duru” yazısı yazdıklarını aktardı.

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Son Güncelleme: 30.03.2021 13:20
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