Bu yıl 153 çocuk pornosu vukuatı kayda geçti

Fileleftheros, Rum polisi siber suçlar şubesinin Interpol’den aldığı ihbar üzerine Lefkoşa’nın Rum kesiminde yaşayan 43 yaşındaki bir Rum’u, 13-28 Şubat 2021 döneminde elindeki çocuk pornosu içerikli videoları sosyal medya üzerinden bir arkadaşı ile paylaşmaktan dün sabah tutukladığını, mahkemeden de hakkında 6 gün tutukluluk emri aldığını yazdı.

Çocuk pornosu kapsamındaki suçların bu yıl, geçen yıla oranla artarak “benzeri görülmemiş düzeye ulaştığını” yazan gazete, 2020’nin tamamında 191 çocuk pornosu suçu kaydedilirken bu yıl Ağustos ayına kadar kaydedilen suç sayısının 153’e ulaştığına işaret etti. Gazete Polis Siber Suçlar Şubesi yetkililerinin, bu artışı, pandemi nedeniyle kişilerin bilgisayar önünde çok daha uzun zaman geçiriyor olmasına bağladıklarını ekledi.