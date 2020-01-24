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Bu kez de kulüp başkanının aracına bomba

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ta son bir haftadır futbolda yaşanan kargaşa ve gelişmelere, “Aris Limasol” kulübü başkanın aracına bomba konmasıyla,  bir yenisi daha eklendi. 

Bu kez de kulüp başkanının aracına bomba

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ta son bir haftadır futbolda yaşanan kargaşa ve gelişmelere, “Aris Limasol” kulübü başkanın aracına bomba konmasıyla,  bir yenisi daha eklendi. 

24 Ocak 2020 Cuma 10:34
Bu kez de kulüp başkanının aracına bomba

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ta son bir haftadır futbolda yaşanan kargaşa ve gelişmelere, “Aris Limasol” kulübü başkanın aracına bomba konmasıyla,  bir yenisi daha eklendi. 
Rum haber kaynakları, Lİmasol’a bağlı Apostolu Andreas Haraki bölgesinde ikamet etmekte olan “Aris Limasol” futbol kulübü başkanının aracına, evinin garajında park halindeyken bugün sabaha yakın bomba konduğunu belirttiler.
Tahrip gücü yüksek olan bombanın, sabaha yakın 04.30 sularında patlaması sonucu, araçta geniş çapta hasar meydana gelirken aracın yanındaki balkon kapısının da kırıldığı ifade edildi. 

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Rum haber kaynakları, patlayan bombanın, Aris Limasol Kulüp Başkanı’nın, çocuklarının uyumakta olduğu odaya çok yakın olduğuna da dikkati çekti. 
Polis, olayın  futbol mu yoksa kulüp başkanının, kendi mesleğiyle alakalı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirmediği konusunda geniş çapta araştırma başlattı. 

(FK/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 24.01.2020 14:15
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