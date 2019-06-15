Brexıt Ve İngiliz Üsleri Konusu Rum Meclisinde Ele Alındı

Lefkoşa, 15 Haziran 19 (.): İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması olarak bilinen Brexit ve İngiliz Üsleri konusunun, Rum Meclisi’nde ele alındığı ve partilerin bu konularda açıklamalarda bulundukları haber verildi.

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu açıklamasında, “tartıştıkları her şeyin, Kıbrıs sorununda adil, işlevsel ve yaşayabilir bir çözüme varılmasıyla etkili ve kesin bir şekilde ele alınabileceğini” söyledi.

Kiprianu, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Brexit’le doğrudan ilgisi olmadığını çünkü AB toprağı teşkil etmediklerini, dolayısıyla da statülerinin Brexit’ten etkilenmeyeceğini savundu.

Kiprianu, bunun, AB’nin içerisine askeri üsler değil yalnızca devletleri dahil etmesinden kaynaklandığına işaret etti.

DİSİ milletvekili Dimitris Dimitriyu da açıklamasında, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleştirilmesi durumunda, İngiltere’yle iki taraflı bir siyasi bir anlaşmaya varılmasının gerektiğini, anlaşmalı Brexit durumunda ise sorunların anlaşmanın kendisiyle çözüleceğini ifade etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Brexit’i hem AB, hem de “Kıbrıs” açısından tarihi öneme sahip bir olay olarak niteledi.

EDEK ise açıklamasında, hedefin en nihayetinde üslerden kurtulmak olduğunu söyledi.

(İY/GÜL)