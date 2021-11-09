Borrell’den Mavridis’in mektubuna yanıt

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİKO’lu Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in mektubuna yanıt veren Borrell, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve sorunları barış çerçevesinde çözmeye bağlılık göstermesi; ayrıca tehditlerden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyecek eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.
Borrell, mülteci sorunuyla ilgili olarak ise, AB’nin Türkiye’den 2016’da imzalanan AB-Türkiye Mülteci Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediğine işaret etti.