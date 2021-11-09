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Borrell’den Mavridis’in mektubuna yanıt

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell, AB Üyesi Ülkelerin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı FRONTEX’in, üye ülkelerin talebi halinde kaçak mültecilerle mücadelede bu ülkelere katkıda bulunabileceğini ifade etti.

09 Kasım 2021 Salı 12:15
Borrell’den Mavridis’in mektubuna yanıt

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİKO’lu Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in mektubuna yanıt veren Borrell, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve sorunları barış çerçevesinde çözmeye bağlılık göstermesi; ayrıca tehditlerden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyecek eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

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Habere göre Borrell, Türkiye’nin AB üyesi ülkelerin tümünün kara sularındaki ve hava sahalarındaki egemenlik haklarına; ayrıca BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku ilkeleri gereği kendi doğal kaynaklarını araştırma ve bunlardan istifade etme hakkına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Borrell, mülteci sorunuyla ilgili olarak ise, AB’nin Türkiye’den 2016’da imzalanan AB-Türkiye Mülteci Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediğine işaret etti.

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Son Güncelleme: 09.11.2021 14:33
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