Borrell'den Mavridis’e yanıt

Mavridis’in Avrupa Komisyonu’na, KKTC’nin ileriye götürülmesine dair bazı faaliyetler konusunda şikayette bulunduğunu yazan Fileleftheros, Mavridis’in “AB üye devletleri ve başka ülkelerden kurumsal yetkililer ve politikacıların, siyasi ve ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla, işgal rejimiyle temaslarda ve yasadışı ilişkilerde bulunduklarından söz edildiği” şikayetinde bulunduğunu iletti.
Gazeteye göre Borrell ise Mavridis’e yanıtında kısaca şunları ortaya koydu;
Mavridis’in Avrupa Komisyonu’na, KKTC’nin ileriye götürülmesine dair bazı faaliyetler konusunda şikayette bulunduğunu yazan Fileleftheros, Mavridis’in “AB üye devletleri ve başka ülkelerden kurumsal yetkililer ve politikacıların, siyasi ve ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla, işgal rejimiyle temaslarda ve yasadışı ilişkilerde bulunduklarından söz edildiği” şikayetinde bulunduğunu iletti.