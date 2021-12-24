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Borrell'den Mavridis’e yanıt

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Kostas Mavridis’e verdiği yanıtta, Avrupa Birliği’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne tam anlamıyla saygı duyduğuna dair tezini bir kez daha yinelediği” haber verildi.

24 Aralık 2021 Cuma 12:00
Borrell'den Mavridis’e yanıt

Mavridis’in Avrupa Komisyonu’na, KKTC’nin ileriye götürülmesine dair bazı faaliyetler konusunda şikayette bulunduğunu yazan Fileleftheros, Mavridis’in “AB üye devletleri ve başka ülkelerden kurumsal yetkililer ve politikacıların, siyasi ve ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla, işgal rejimiyle temaslarda ve yasadışı ilişkilerde bulunduklarından söz edildiği” şikayetinde bulunduğunu iletti.
Gazeteye göre Borrell ise Mavridis’e yanıtında kısaca şunları ortaya koydu;

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“AB’nin tanınma konusundaki tezi, Avrupa Konseyi tarafından 2021 yılının Mart ve Haziran ayında teyit edildiği üzere net ve sabittir. BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına, 1251 sayılı karar da dahil olmak üzere, tam anlamıyla saygı duyulmalıdır. BM Güvenlik Konseyi’nin 1251 sayılı kararı, tüm devletleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyor ve onlardan müdahil taraflarla ortaklaşa bir şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü rencide edecek her türlü hareketten aynı zamanda adanın bölünmesi veya herhangi başka bir ülkeyle birleşmesine dair her türlü girişimden kaçınmalarını istiyor.”
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 13:08
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