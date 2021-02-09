Borrell “çifte gündemle” adaya geliyor

Fileleftheros gazetesi, Borrell’in adadaki temasları çerçevesinde, gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ile AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağını yazdı.

Gazete, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm şekli için gösterilen çabalara müdahil olmasının, Borrell’in adaya ziyaretini doğurduğunu ve Borrell’in bu kez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da görüşeceğini kaydetti.





