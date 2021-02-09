Borrell “çifte gündemle” adaya geliyor

Fileleftheros gazetesi, Borrell’in adadaki temasları çerçevesinde, gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ile AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağını yazdı.
Gazete, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm şekli için gösterilen çabalara müdahil olmasının, Borrell’in adaya ziyaretini doğurduğunu ve Borrell’in bu kez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da görüşeceğini kaydetti.
Fileleftheros gazetesi, Borrell’in adadaki temasları çerçevesinde, gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ile AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağını yazdı.