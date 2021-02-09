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Borrell “çifte gündemle” adaya geliyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, “çifte gündemle” 19-20 Şubat tarihlerinde adayı ziyaret edeceği bildirildi.

09 Şubat 2021 Salı 12:00
Borrell “çifte gündemle” adaya geliyor
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Fileleftheros gazetesi, Borrell’in adadaki temasları çerçevesinde, gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ile AB-Türkiye ilişkilerini ele alacağını yazdı.
Gazete, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm şekli için gösterilen çabalara müdahil olmasının, Borrell’in adaya ziyaretini doğurduğunu ve Borrell’in bu kez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da görüşeceğini kaydetti.

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Haberde, Borrell’in Güney Kıbrıs’ta da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 13:05
Anahtar Kelimeler:
Josep Borrell
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