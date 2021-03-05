Borrell Anastasiadis ile görüştü:  “AB sürece katkı yapmaya hazır”

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin yeni süreçte temsil edilmeye ve Kıbrıs sorununda kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunması için gösterilen çabalara aktif şekilde yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bugün görüşen Borrell, çözümün BM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde ve BM Güvenlik Konseyi kararları, AB değerleri ve AB Müktesebatı ile uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

Borrell, bu ay gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısında, AB liderlerinin AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulacağını belirtirken, Kıbrıs sorunu gibi meselelerde gerileme ve ilerlemenin, AB ile Türkiye arasında karşılıklı fayda sağlayan değer temelli bir ilişki geliştirmenin anahtarı olduğunu söyledi.

Anastasiadis ise, Borrell’e müzakere sürecinin yeniden başlamasını mümkün kılmak hedefiyle yapılacak olan gayrı resmi 5+1 konferansa samimi bir siyasi iradeyle katılmaya hazır olduğunu ilettiğini belirtirken, müzakerelerin tekrarının bugüne kadar yapılan çalışmalara, 25 Kasım 2019 Berlin Ortak Deklarasyonu’na, BM parametreleri ile kararlarına ve AB ilke ve değerlerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den beklediği şeyin, AB ve AB üyesi tüm ülkelerle olan ilişkilerinin düzelmesi için samimi irade göstermesi olduğunu belirten Anastasiadis, bunun yolunun da, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tutumundan geçtiğini kaydetti.

Anastasiadis, Türkiye’nin yaratmış olduğu, Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki yasadışı faaliyetler de dahil birtakım gerginliklerin azalmaya devam etmesi gerektiğini de ifade etti.

Açıklamasında mülteci sorununa da değinen Anastasiadis, bu ay gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacak konulardan birinin de bu olduğunu söyledi. Anastasiadis, Türkiye’den Güney Kıbrıs’a olan mülteci akışı nedeniyle yaşanan problemlere de atıfta bulunarak, bu konuya AB düzeyinde çözüm bulunması gerektiğine işaret etti.

(GE/ÖK)