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Boğazına ekmek parçası takılan bebek hayatını kaybetti

Limasol’da dün, 16 aylık bir bebeğin boğazına takılan ekmek parçası nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

20 Ocak 2022 Perşembe 10:15
Boğazına ekmek parçası takılan bebek hayatını kaybetti

Fileleftheros gazetesi, bebeğe 35 yaşındaki bir anaokulu öğretmeninin baktığını; öğretmenin polise verdiği ifadede bebeğe bir parça ekmek verdiğini ve bebeğin o ekmekten büyük bir parça ısırdığını, daha sonra kendisinin bebeğin boğulmaya başladığını fark ettiğini ve hemen ilkyardıma başladığını söylediğini yazdı.

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Habere göre öğretmen, bebeğin ağzından büyük bir parça ekmek çıkardığını, ancak bebeğin nefes almadığını, 10 dakika boyunca bebeğe ilkyardım yaptığını ama bebeğin yanıt vermediğini ve ambulans çağırdıklarını söyledi.

Gazete, bebeğin Limasol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, ancak burada da doktorların yaptığı tüm müdahalelerin sonuçsuz kaldığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 20.01.2022 10:34
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