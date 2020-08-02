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BMGK’nin UNFICYP ile ilgili kararında iki yeni başlık açıldı

BM Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresinin 6 ay daha uzatılmasıyla ilgili kararında iki yeni başlık açtığı bildirildi.

02 Ağustos 2020 Pazar 13:00
BMGK’nin UNFICYP ile ilgili kararında iki yeni başlık açıldı
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Fileleftheros gazetesi “Kararda İki Yeni Başlık Açıldı… Görüşme Masasına Pile ile Askeri Diyalog Mekanizmaları Konuyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Kıbrıs Türk ve Rum tarafı ile adadaki BM temsilcileri arasındaki görüşmelere, 2537 sayılı karar çerçevesinde, oldukça dikkatli şekilde ele alınması gerekecek iki yeni konunun dahil olduğunu yazdı.

Gazete, bu konulardan ilkinin, Kıbrıs Türk ve Rum tarafı arasında (BM kararında da bahsedildiği gibi) veya “karşıt kuvvetler” (Rum Hükümeti’nin tezi olan ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk askerine atıfta bulunan) arasında askeri diyalog mekanizması oluşturulması olduğunu; ikinci konunun ise BM ile birtakım olayların çıktığı ve bunun üzerine UNFICYP’in “şaibeli eylemlerde” bulunduğu karma köy Pile ile ilgili olduğunu kaydetti.

Askeri diyalog mekanizmasıyla ilgili olarak RMMO ile Kıbrıs Türk askeri arasında diyalog kurma çabası gösterildiğini belirten gazete, Pile konusunda ise kolluk güçlerinin müdahalesinin aynı seviyede tutulması ve UNFICYP’in Pile’deki düzenin korunması konusunda kendini dışarda bırakması taktiğinin izlendiğini yazdı.

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BM kararında Pile’de birtakım problemler yaşandığının tespit edildiğini ve taraflara BM ile işbirliği yapma çağrısında bulunulduğunu; ayrıca BM’nin kendi payına düşen sorumluluğu üzerinden attığını kaydeden gazete, bunun yanında tüm yaklaşımın “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine döndüğünü belirtti.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin kanun ve düzenin bozulmasıyla ilgili endişe belirttiğine işaret ederken, BM’nin bahsettiği kanun ve düzenin belirsiz bir varlık değil, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kanun ve düzeni olduğunu” ve Pile’nin de buna ait olmaya devam ettiğini yazdı.

Haberde, BM’nin kararda, taraflara suç eylemleriyle mücadele etmede etkin tedbirler alınabilmesi için UNFICYP ile işbirliği yapma çağrısında bulunduğunu ve böylelikle, “Kıbrıs Cumhuriyeti polisiyle yasadışı mevcudiyetin makamlarını aynı kefeye koyduğu” iddia edildi.

Gazete, Pile’de olanın ve kararda hiç bahsedilmeyen şeyin, UNFICYP’in Rum Yönetimi makamlarına suç eylemleriyle mücadelede etkin tedbirler belirlenmesine yönelik uygun koşulları sağlamaması olduğunu yazdı.
 

Son Güncelleme: 02.08.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
UnficypBMGK
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