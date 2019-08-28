banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96037
ALTIN
287.709
DOLAR
5.7971
STERLİN
7.0755
EURO
6.4315
Hava durumu
HAVA DURUMU
İlişen 6 yıl hapis yatacak
İLİŞEN 6 YIL HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Darp edip parasını çaldılar
DARP EDİP PARASINI ÇALDILAR
banner307
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

BM’den üç adım…

BM’den üç adım…

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:17
BM’den üç adım…

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesinin sonuçları dikkate alındığında Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yolunu açacak referans şartlarında mutabakat sağlanabileceği kanaatini ortaya koydu. 
BM’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için atacağı üç adım olduğuna dikkat çeken Fileleftheros, Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’yı ziyaretinin ve Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le yapacağı görüşmelerin ana hedefinin de, referans şartlarında mutabakata ilişkin teyitler almak olduğunu yazdı.
Gazete, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında iyi bilgi sahibi kaynakları işaret ederek, Lute’un Kıbrıs ziyaretinin daha çok, referans şartlarının a) 2014 Ortak Açıklaması, b) İki lider arasında varılan yakınlaşmalar ve c) Guterres Çerçevesi olacağı teyidini almak olacağını, referans şartlarının detaylarına girilmesinin beklenmediğini belirtti.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, “Hedef, referans şartlarında mutabakata varmaktır ki da müzakereleri, Crans Montana’da kaldığı yerden başlamaya yönlendirecek. İki liderin 9 Ağustos görüşmesinin sonuçları ve konu hakkındaki görüşmeleri dikkate alındığında referans şartlarında mutabakat sağlanması mümkündür” dedi. 
Lute’un Ada’ya yapacağı ziyaretin, müzakerelerin başlaması hedefiyle BM tarafından atılacak üç adımdan ilkini oluşturduğunu, ikinci adımın ise Genel Sekreter’in liderlerle önce ayrı ayrı, sonra da birlikte görüşeceği New York temasları olduğu belirtildi.
ORTAK GÖRÜŞME TARİHİ İÇİN LUTE’TAN YEŞİL IŞIK BEKLENİYOR
Haberde Kıbrıs Türk tarafının ortak görüşme tarihinde henüz uzlaşılmadığını söylediği ancak bunun sebebinin, Genel Sekreter’in üçlü görüşmeyi ilan etmeden Lute’tan yeşil ışık beklemesi olduğu kaydedildi.
Habere göre Genel Sekreter’in liderlerle görüşmesinde, referans şartlarının da ilan edilmesi bekleniyor. Genel Sekreter’in BM Genel Kurulu çalışması çerçevesinde iki liderle ayrı ayrı görüştüğünü, bunun rutin olduğunu belirten Hristodulidis “Ortak görüşme, BM Genel Kurulu haftasının resmen tamamlanacağı Perşembe gününden sonra gerçekleşecek. Referans şartları, iki liderin Genel Sekreter ile ortak görüşmesinden sonra ilan edilebilir” dedi. 
Kesin olan şey Genel Sekreter’in, müzakere zemininin genel şartlarını ilan edeceğidir. Bunun paralelinde, görüşme sonrasında, detaylara girilmeksizin beşli konferans da ilan edileceği değerlendiriliyor. Beşli konferansın gerçekleştirilmesi BM’nin atacağı üçüncü adım olacak. Nihai referans şartları ortaya çıkacağı ve özlü müzakere yolunu açacağı için bu görüşme (beşli konferans), kritik önemde görülüyor.

banner317
Beşli konferansta olguların kritik bir kavşağa geleceğini çünkü müzakere olabilmesi için hangi şart ve koşulların geçerli olması gerektiğinin orada söyleneceğini yazan gazeteye göre Hristodulidis, RİK’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ortama yardımcı olmadığını” öne sürdü. Rum Ulusal Konseyi’nin de ilgili kararı bulunduğunu hatırlatan Hristodulidis, “Müzakerelerin özlü olabilmesi ve sonuç getirebilmesi için Türkiye tarafından bu faaliyetler olamayacağına herkesin hemfikir olduğuna inanıyorum” dedi.
“ÖZERSAY’IN AÇIKLAMALARI TÜRK TARAFININ NİYETİNE DAİR MESAJLAR VERİYOR”
Hristodulidis Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarının, Türk tarafının niyetlerine dair mesajlar verdiğini söyledi ve Rum tarafının Özersay’ın açıklamalarını “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını istemiyor görünüyorlar” şeklinde okuduğunu söyledi, “Bu onların yaklaşımı” diye ekledi.
Hristodulidis, “Kıbrıs Rum tarafı için kendinin ne yaptığı daha önemlidir. Hedef nettir: Olumlu sonuç perspektifi yaratabilecek bir ortamda özlü müzakerelerin yeniden başlamasıdır”  ifadesini kullandı. 
Politis’in haberine göre Ada’ya Cumartesi gecesi gelecek olan Jane Holl Lute, 1 Eylül Pazar sabahı saat 11.00’de Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek. 
ANASTASİADİS ULUSAL KONSEY’İ 3 EYLÜL’DE TOPLUYOR
Gazete Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı ile 9 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmesi, Lute ile temasları ve sonraki adımlar hakkında siyasi partilere bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni 3 Eylül Salı günü toplayacağını bildirdi.
Alithia’nın haberine göre, DİSİ Lute’un Ada’ya gelişi vesilesiyle yayımladığı bildiride, Lute’un bu sefer referans şartlarında net ilerleme hedeflediği görüşünü ortaya koydu.
DİSİ bildirisinde “Şu anda hedef, BM parametreleri ve Guterres Çerçevesi içinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü için müzakere çerçevesini teşkil edecek referans şartlarında ilerlemedir. DİSİ olarak, bu kritik zamanda gerek Kıbrıs Türk tarafının gerek Türkiye’nin iyi niyetini pratikte göstereceği beklentisiyle bu hedefe bağlıyız” ifadelerine yer verdi. 
 

Son Güncelleme: 28.08.2019 11:42
Anahtar Kelimeler:
Bmüçlü Görüşmeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“afrodit” Yatağından İlk Doğal Gaz Akışının 2025 Yılında Başlaması Bekleniyor
“afrodit” Yatağından İlk Doğal Gaz Akışının 2025 Yılında Başlaması Bekleniyor
Kıbrıslı Türklerin “GESİ” hakları konusunda açıklama
Kıbrıslı Türklerin “GESİ” hakları konusunda açıklama
Kıbrıslı Türklerden 1963’le İlgili İlk dava
Kıbrıslı Türklerden 1963’le İlgili İlk dava
Lute’un gelişine günler kala iktidarla muhalefet arasında ihtilaf
Lute’un gelişine günler kala iktidarla muhalefet arasında ihtilaf
Anastasiadis Dış Rumlar Konferansı'nda konuştu
Anastasiadis Dış Rumlar Konferansı'nda konuştu
Vasiliko’ya uçak yakıtı terminali kuruluyor
Vasiliko’ya uçak yakıtı terminali kuruluyor
Anastasiadis’in adının karıştığı kara para meselesi devam ediyor
Anastasiadis’in adının karıştığı kara para meselesi devam ediyor
Akel-Diko görüşmesi Disi’yi memnun etmedi
Akel-Diko görüşmesi Disi’yi memnun etmedi
Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu isteyen yatırımcılara en süratli seçenek…
Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu isteyen yatırımcılara en süratli seçenek…
Jane Holl Lute Cumartesi gecesi geliyor
Jane Holl Lute Cumartesi gecesi geliyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim