Bm’nin Chagos İle İlgili Kararı Kıbrıs’taki Üsler İçin Önem Teşkil Ediyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadalarının kontrolünü 6 ay içinde ada devleti Morityus'a devretmesini talep eden kararı dün onayladığı ve bu kararın, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri açısından da önem teşkil ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, kararın, yasal olarak bağlayıcı olmamasına karşın İngiltere için “diplomatik darbe” sayıldığını belirtirken, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda Şubat ayında yapılan değerlendirmede, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 22 ülkenin savunma yaptığını yazdı.

Gazete, Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in,savunmasında bir ülkenin self determinasyon hakkının geri alınamayacağı gibi, bir devletin egemenlik hakkının da geri alınamayacağını ifade ettiğini ve sömürgeciliğin, Uluslararası Hukuk ile BM Anlaşması’nı ihlal ettiğini söylediğini kaydetti.

Kliridis, Rum Haber ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada ise, BM Genel Kurulu’nun bu kararının “önemli bir hukuki silah” olduğunu belirterek, self-determinasyon hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

(GE/FEZ)