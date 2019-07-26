Bm Güvenlik Konseyi’nin Unfıcyp Raporunu Onaylaması Rum Basınında

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 : BM’nin Kıbrıs’taki barış gücü UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını öngören raporunun dün akşamki Güvenlik Konseyi toplantısında onaylanması Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Artık Anahtar İki Liderde – BM Güvenlik Konseyi’nden Çözümün Şekli ve Siyasi Eşitliğe İlişkin Net Görüş” başlığı altında verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin dün akşamki oturumunda Kıbrıs’ta görev yapan barış gücü UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatan raporu onayladığını, raporun Kıbrıs sorununa müdahil taraflara net mesajlar içerdiğini yazdı.

Gazete, Güvenlik Konseyi’nin söz konusu raporunun neredeyse tamamının, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için müzakerelerin biran önce başlaması gerektiği düşüncesini içerdiğini ve arzulanan çözümün iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunun vurgulandığını belirtti.

Habere göre raporda, “tüm tarafların 30 Haziran 2017 tarihinde yazıldığı şekliyle Guterres çerçevesi temelinde hareket etmeleri ve Crans Montana’da kaydedilen ilerleme sırasında kalan boşlukları doldurmak için iyi niyet ortaya koymaları çağrısında bulunuldu”.

Statükonun kalıcı olmadığının bir kez daha raporda vurgulandığını belirten gazete Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki taraflar arasında tartışma konusu olan siyasi eşitlik konusunda da net tavır ortaya koyduğunu savundu.

Habere göre raporda, Güvenlik Konseyi’nin, 649 (1990) sayılı kararının 1’inci bölümüne atıfta bulunan 716 sayılı (1991) kararına gönderme yapıldı.

Gazete, buradaki önemli unsurun, söz konusu bölümdeki 11’inci paragrafta yer alan “siyasi eşitlik tüm federal hükümet bölümleri ve yönetimine eşit sayısal katılım anlamına gelmese de, çeşitli şekillerde yansıtılmalıdır…federal hükümetin toplumlardan herhangi biri aleyhine önlemler benimsememesini ve iki kurucu eyaletteki yetkilerin ve çalışmaların eşitliğinin sağlanmasını garanti altına almak için, her iki toplumun da federal hükümet organ ve kararlarına etkin katılımıyla” ifadesi olduğunu savundu.

Raporda, Strovilya (Akyar) ve kapalı bölge Maraş konularına da değinilirken, Akyar’daki askeri durumun “30 Haziran 2000 tarihindekinin öncesi durumuna getirilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’ye çağrı yapıldığını” belirten gazete, kapalı bölge Maraş’ın özel statünün de hatırlatıldığı öne sürdü.

Rapordaki diğer unsurlara da ayrıntılarıyla yer veren gazete, Rum hükümetinin ise rapordan memnuniyet duyduğunu yazdı.

Kıbrıs Rum tarafının raporda, şu ana kadar Kıbrıs konusunda alınan tüm kararların benimseniyor olması, iki toplumlu iki kesimli federasyondan ve Akyar’daki askeri statükonun eski haline getirilmesi yönündeki çağrıdan memnun kaldığı ifade edildi.

Gazete, raporun “olumsuz” unsurlarından birinin, Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri konusundaki tepkisinin çok cılız kalması olduğunu, raporda, Doğu Akdeniz’de gerginliğe yol açan ülkenin kim olduğuna değinilmediğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Devam Konusunda Öneriler – Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri 9 Ağustos Çerçevesinde Mesajlar Gönderdiler” başlıkları altında verirken Rum siyasi partilerinin görüşlerini de yansıttı.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “raporda verilen mesajları alması ve gelecekteki görüşmelerde süreci ileri götürecek şekilde davranması” çağrısında bulunuldu.

Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreterinin liderlerden, müzakerelerin uzlaşılmış temelinin yeniden doğrulanması yönündeki isteğine katıldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, raporda Kıbrıs sorununun çözüm temelinin iki toplumlu iki kesimli federasyondan başka bir şey olamayacağı şeklinde net mesaj verildiğinin de gözlemlendiği ifade edildi.

AKEL’in açıklamasında ayrıca, doğal gaz konusunda tarafsız bir tutum sergilendiği ve sorunların Kıbrıs sorununun hızlı çözümü çerçevesinde çözüleceğinin yinelendiği vurgulandı.

DİKO’dan yapılan açıklamada ise, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerinin raporda görmezden gelindiği, sözde “işgal rejiminin, askeri statükonun ihlali ve gerginlik yaratılmasında suçlu olarak gösterilmediği” ve Güven Yaratıcı Önlemler ile iki toplumlu temaslara aşırı önem verildiği iddia edilerek Kıbrıs Türk tarafının kapalı bölge Maraş’a ilişkin girişimlerinin de raporda yer almadığı vurgulandı.

DİKO, bu sebeplerden ötürü Ulusal Konsey’in acil toplanması talebinde bulundu.

EDEK’in açıklamasında ise, UNFICYP raporunda 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesinden bahsedildiği, bu çerçevenin, birçok maddesi BM kararları, tüzüğü ve AB normlarına ters düştüğü için müzakerelerin temelini teşkil edemeyeceği iddiasında bulunuldu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Net Mesaj – Güvenlik Konseyi Mancınık – Herkese ve Herşeye Yanıt Verdi – Nihai Anlaşmaya Kadarki Süreci Belirledi”.

Haravgi: “Kıbrıs Sorununda Çerçeve Daralıyor – Güvenlik Konseyi’nden İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Çözümü ve Siyasi Eşitlik Konularında Net Mesajlar”.

(SB/ŞEB)