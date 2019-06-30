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Bm Genel Sekreteri Anastasiadis’in Mektuplarına Henüz Yanıt Vermedi

MAVROYANNİS NEW YORK’TA

Bm Genel Sekreteri Anastasiadis’in Mektuplarına Henüz Yanıt Vermedi

MAVROYANNİS NEW YORK’TA

30 Haziran 2019 Pazar 09:27
Bm Genel Sekreteri Anastasiadis’in Mektuplarına Henüz Yanıt Vermedi

MAVROYANNİS NEW YORK’TA

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler’in(BM), Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektuplara henüz  yanıt vermediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Antonio Guterres Raporu Aracılığıyla Mı Yanıt Verecek-Andreas Mavroyannis’in BM Merkezinde, Sekreterlik Yetkilileriyle Temasları” başlıklı haberinde, BM’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektuplara henüz yanıt vermediğini belirtti.

Gazete diplomatik kaynakların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Anastasiadis’in mektuplarında kaydettiği konulara ilişkin düşüncelerini, UNFICYP ile ilgili raporunda dile getireceği tahmininde bulunduklarını yazdı.

Gazete, Guterres’in, son altı ay içerisindeki olayların ve toprak konusundaki gelişmelerin tasviri çerçevesinde, her iki tarafça Maraş konusunda söylenilenleri de muhtemelen dahil edeceğini belirtti.

Habere göre aynı diplomatik kaynaklar, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına devamlılık getirmek isteyeceği  tahmininde de bulundular.

MAVROYANNİS NEW YORK’TA

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in (Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcilik görevini henüz devralmadı), rapor ve raporun sunulmasının ardından ortaya çıkacak olan İngiliz rapor taslağı ışığında,  New York’ta, BM Genel Sekreterlik yetkilileriyle, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileriyle temaslarda bulunduğunu yazdı.

Temmuz ayı için dönem başkanlığını Peru’nun üstleneceğini yazan gazete Peru Daimi Temsilcisinin ise yarın Kıbrıs ile ilgili iki oturumun da dahil edildiğini aylık programı açıklayacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin, BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından (kapalı oturumda) bilgilendirilmesinin 19 Temmuz’da gerçekleştirileceğini belirten gazete taslağın onaylanmasına ilişkin oturumun ise aynı ayın 30’unda yapılacağını yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in,geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren  şu ana kadar New York’ta daha çok Güvenlik Konseyi üyeleri ve aralarında Lute’un da bulunduğu BM Genel Sekreterlik yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

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Gazete diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un,bir sonraki hamlesini henüz netleştirmediğini, İstanbul’daki seçimlerin ardından Yunanistan’daki seçimlerin de tamamlanmasını beklediğini yazdı.

Gazete yine aynı kaynaklara dayanarak gerek BM Genel Sekreterlik gerekse Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki mektubu, olumlu karşılık bulduğunu belirtti.

“MEKTUPLAR” KONUSU

Öte yandan Kathimerini gazetesi “Masada, Mektuplar, Yemek, Doğal Gaz” başlıklı yorumsal haberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Rum Yönetimi Başkanı arasındaki yemek, Maraş ile ilgili açıklamalar, BM Genel Sekreteri’ne yönelik mektupların arkasında, BM’nin, Kıbrıs sorunundaki buzların çözülmesi vaktinin yaklaştığını ortaya koyduğunu yazdı.

Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektuplardan da bahseden gazete, Anastasiadis’in14 Haziran tarihinde gönderdiği ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından dile getirilen mektubundan da söz etti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamasına dayanarak Anastasiadis’in mektubunda, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için 3 yöntemden de bahsettiğini  belirtti.

Habere göre, bunlar şöyle sıralandı: “1.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs Türk Lider Mustafa Akıncı’nın , Lute huzurunda bir araya gelmesi; 2) iki liderin BM Genel Sekreteri’nin huzurunda  görüşmesi;  3) Crans Montana’da yapılan formattaki görüşmeyle görüşmenin devam etmesi”.

Gazete Anastasiadis’in, Türliye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin faaliyetlerini şikayet ettiği BM Genel Sekreteri’ne yönelik ikinci mektubun ise geçtiğimiz Çarşamba günü gönderildiğini yazdı.

Habere göre bir kaynak yaptığı açıklamada BM’nin sessizliğini veya Anastasiadis’in ilk mektuba reaksiyon göstermemesini “bir şey ifade etmiyor” şeklinde yorumladı.

Buna reaksiyon alamayan Rum Yönetimi’nin, mektuplar konusunda bilgi vermesi için geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı çağırdığını anımsatan gazete (Hristodulidis’in açıklamasına dayanarak)Spehar’ın, görüşmenin gerçekleştirilmesi için daha sonraki bir tarihi tercih ederek erteleme istediğini belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Lefkoşa’daki bir kaynağa dayanarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Kıbrıs Rum tarafının üzerinde anlaşamaya varılan siyasi eşitlik ilkesinden vazgeçmesi” nedeniyle  Kıbrıs sorununa ilişkin konferansın yeniden başlamasına itiraz ettiğini ileri sürdü.

 

(FK/ŞEB)

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