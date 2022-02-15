BM tarafından ara bölgede bulunan kız çocuğu ailesine teslim edildi

BM tarafından bu sabaha karşı “Athienu” (Kiracıköy) civarındaki ara bölgede tespit edilen 4 yaşındaki kız çocuğunun yine BM aracılığıyla Kuzey'de bulunan ailesine teslim edildiği belirtildi. Rum haber kaynaklarına göre Rum polisi ve BM iş birliğiyle çocuk, Sosyal Hizmetler memuru tarafından Ledra Palace sınır kapısında annesine teslim edildi. Kız çocuğu bulunduktan sonra Rum Sosyal Hizmetler Dairesi'nin himayesine alınmıştı. Küçük kızın kayıp olduğu belirtilen ikizinin bulunması için de aramalar sürüyor. Rum polisinin ilk açıklamasında çocuğun "arap kökenli" olduğu belirtilmişti.