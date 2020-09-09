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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rum Yönetimini Uyardı

“MÜLTECİ TEKNELERİNİ GERİ GÖNDERME (PUSH BACK) UYGULAMANIZ ULUSLARARASI HUKUKA VE BM MÜLTECİLER SÖZLEŞMESİNE AYIKIRI”

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rum Yönetimini Uyardı
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“MÜLTECİ TEKNELERİNİ GERİ GÖNDERME (PUSH BACK) UYGULAMANIZ ULUSLARARASI HUKUKA VE BM MÜLTECİLER SÖZLEŞMESİNE AYIKIRI”
AKEL: “BM DENİZ HUKUKU, AB İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNE VE BİR DİZİ AB MEVZUATINA AYKIRI”
  BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Uluslararası Hukuka ve BM Mülteciler Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna vurgu yapmasına rağmen Rum Yönetimi’nin, dün sabah Ay Napa açıklarına ulaşan 45 mülteciyi de Lübnan’a geri gönderdiği (Push Back uygulaması) bildirildi.
Haravgi “Yüksek Komiserlik:  Uluslararası Sözleşmeler İhlal Ediliyor” başlığıyla birinci sayfasından ve fotoğraf destekli aktardığı haberinde “Avrupa kurumları ve uluslararası örgütler nezdinde suçlanma bariz tehlikesi var” vurgusunu yaptı. 
Haberi iç sayfasında “Cumhuriyet Uluslararası Sözleşmeleri İhlal Ediyor… Mülteciler Uluslararası Hukuk Hilafına Geri Gönderiliyor” başlığı altında detaylandıran gazete mültecileri taşıyan teknenin dün sabahın erken saatlerinde Greko Burnu bölgesinde görünmesi üzerine alarm verildiğini, 45 mültecinin bulunduğu tekneye yanaşan Rum Liman Polisi’nin tekneye Lübnan’a kadar refakat ettiğini yazdı. 
Habere göre AKEL, UNHCR’nin Rum yönetimine, yapmakta olduğu bu uygulamanın uluslararası hukuka ve ülkelerine geri gönderme ve toplu sınır dışı etmeleri yasaklayan BM Mülteciler sözleşmesine aykırı olduğunu vurguladığına dikkat çekti.
“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ İHLALDEN SUÇLU BULUNMAK İHTİYACIMIZ OLAN SON ŞEY”

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AKEL tarafından yayımlanan açıklamada “Bu uygulamalar BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nden ve bir dizi Avrupa mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri de ihlal ediyor” denildi, şunlar kaydedildi:
“Bunlar,  kendiliğinden anlaşılır etik ve demokratik düzen meseleleridir. Hükümet uluslararası hukuku, deniz hukukunu, uluslararası ve Avrupa sözleşmelerini ihlalden suçlu bulunmanın ihtiyacımız olan son şey olduğunu ciddiyetle dikkate almalıdır.
Sığınma hakkı, her bir başvurunun ayrıca araştırılmasını dikte eder. Ancak tekneler yakalanırsa o zaman Kıbrıs Cumhuriyeti, kurtarma yükümlülüklerinin ütesinde, sığınma başvurularını inceleme ve gerekenlere sığınma hakkı verme hukuki ve etik yükümlülüğünü nasıl yerine getirecek? Hükümeti zorunluluklarını yerine getirmemeye karar verdiyse açıkça söylesin.”
Haberi “45 Mülteci Lübnan’a Döndü” başlığıyla aktaran Alithia DİSİ Gençlik Kolu NEDİSİ Başkanı Andreas Eleftheriu’nun AKEL’in yukarıdaki açıklamasına verdiği karşılığı da yer verdi.
“ÜLKEYİ SAVUNMASIZ BIRAKMAK İSTEYEN YAKLAŞIMLARIN KARŞISINDA OLACAĞIZ”
Habere göre Eleftheriu “insan haysiyetine saygı duymakla birlikte, kontrolsüz mülteci gelişlerine bir set çekilmesi gerektiği bilinciyle, ülkemizin göçmenler-mülteciler meselesiyle başa çıkmasına yardımcı olan politikalarını desteklemeye devam edeceğiz. Önlemlere ve ilgili Anayasa değişikliğine ret oyu veren ve özde ülkemizi savunmasız bırakmak isteyen AKEL gibi partilerin yaklaşımlarının karşısında olacağız” dedi.
Fileleftheros da haberi “Son Mülteciler Lübnan’a Dönüyor”  başlığı altında özetledi. 
 

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Son Güncelleme: 09.09.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiBM Mülteciler Yüksek Komiserliği
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