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Bm, Liderlerden Önce Kendi Aralarında Anlaşmalarını İstiyor

Bm, Liderlerden Önce Kendi Aralarında Anlaşmalarını İstiyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:29
Bm, Liderlerden Önce Kendi Aralarında Anlaşmalarını İstiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde gayrı resmi bir konferans dahi gerçekleştirmek için ilk olarak liderlerin kendi aralarında anlaşmalarını istediği iddia edildi.

Alithia gazetesi: “İlk Önce Anlaşın – Guterres Konferansı Hazırlamak İçin Liderlerden Daha Çok Şey Bekliyor -  İlk Önce Anlaşın Sonra BM Genel Sekreterine Başvurun” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda yeni bir girişim üstlenmek için ilk olarak liderlerin aralarında uzlaşmalarını istediğini iddia etti.

Habere göre, yetkili bir kaynak Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’e, nasıl ilerlemek istediklerine dair bütünlüklü bir uzlaşı sağlamadan kendisine başvurmamalarını söylediğini iddia etti.

Söz konusu kaynak, her iki taraftan da şu anda yapılan açıklamaların yeterli olmadığını, her iki liderin de kendi şartlarının bulunduğunu ve BM Genel Sekreterinin ise istediği şeyin bu olmadığını belirterek, yapılması gereken ilk şeyin liderlerin kendi aralarında buluşup görüşmesi, uzlaşması ve sonrasında Guterres’e başvurmaları olduğunu vurguladı.

ANASTASİADİS-AKINCI GÖRÜŞMESİ 30 TEMMUZ-3 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

Gazete haberinin devamında, Akıncı ile Anastasiadis görüşmesinin 30 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında yapılması olasılığından söz etti.

Rum hükümetinden yetkili bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, gazete, Anastasiadis ile Akıncı görüşmesinin söz konusu tarihler arasındaki bir günde ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında gerçekleştirileceğini iddia etti.

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Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Anastasiadis’le iyileşmesi sonrasında görüşmeye hazır olduğunu dile getirdiği açıklamasına ise ayrıntılarıyla yer verirken, gayrı resmi beşli konferansın Türkiye’nin de arzusu olduğunu söylediğini vurguladı.

Politis gazetesi, konuya ilişkin haberini “Beşli Konferans İçin Yeşil Işık – Tarih Arıyorlar – Akıncı Başkan Anastasiadis’in İyileşmesini Beklediğini Açıkladı” başlıkları altında okuyucusuna aktarırken Akıncı’nın yaptığı açıklamayla Anastasiadis’le görüşme konusunda yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gazete, Akıncı’nın açıklamalarını yer verirken, liderler görüşmesinin Ağustos ayı içerisinde yapılması olasılığının bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Özü Olmayan Manevralar – Akıncı Ankara’nın Onayıyla İkili İzlenim Taktiği Uyguluyor – Akıncı’dan Taktik Oyunları” başlıkları altında verdi.

Haravgi gazetesi ise haberini: “Sadece Ortak İstekle Hareketlilik – Uzlaştıktan Sonra BM Genel Sekreterine Neden Başvursunlar” başlıkları altında yansıttı.

Gazeteler ayrıca, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kapalı bölge Maraş konusunda yaptığı açıklamaları da yansıttılar.

Son Güncelleme: 20.07.2019 13:02
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