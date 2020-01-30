Fileleftheros gazetesi “BM Güvenlik Konseyi’nde 2004 Sahnesi-Sahte Devletle “Durumun Normalleşmesine” İlişkin Çaba Önlendi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, 2004 yılına benzer bir sahne yaşadığını, “durumun normalleşmesi” gidişatına doğru sistematik bir şekilde çalışan belirli çevrelerin koordineli çabalarıyla karşı karşıya kaldığını yazdı.

Belirli çevrelerin, bahse konu “normalleşmenin, Kıbrıs Cumhuriyeti”nin uluslararası tanınmış resmi kurumları ve “sahte” devlet olarak nitelendirdiği KKTC kurumları arasında doğrudan temas fikrini, ileriye götürerek, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması çerçevesinde, geçirmeye çalıştığını yazan gazete, Rum Yönetimi’nin, Andreas Mavroyannis aracılığıyla gerek New York’ta, gerekse Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üye ülkesinin başkentlerinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in temaslarıyla harekete geçtiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin, askeri ve diğer konuların çözümlenmesi için iki toplum arasındaki doğrudan temaslara ilişkin mekanizmalar konusunun tanınmayı teşkil etmediğini ifade etmesine karşın, Rum Yönetimi’nin bundan endişe duyduğunu belirten gazete, nihayetinde, UNFICYP rapor taslağında, askeri konulardaki çağrı-davet kısıtlanırken, taraflar ve müdahil taraflar arasındaki doğrudan askeri temaslara ilişkin mekanizmanın oluşturulması talep edilerek UNFICYP’e de, rolü aracılığıyla “kolaylaştırıcı” olması ve “bağlantı” olarak da öneri sunması çağrısında bulunulduğunu yazdı.

Habere göre diplomatik bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, bunun; “başka konuların çözümünden” de söz eden İngiliz rapor taslağındaki ilk baştaki ifadeye göre “özlü bir değişiklik” olduğunu ifade etti.

UNFICYP RAPOR TASLAĞI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI

Gazete aynı haberinin içerisinde UNFICYP nihai rapor taslağı üzerinde dün anlaşmaya varıldığını, rapor taslağının bugün Kıbrıs saatiyle öğleden sonra oylanacağını yazdı.

Habere göre anlaşmaya varılan nihai taslak temelinde Güvenlik Konseyi, UNFICYP’in görev süresini altı ay daha (31 Temmuz 2020 tarihine kadar) uzatmakla birlikte, taraflara ve de tüm katılımcılara, siyasi iradelerini ve BM himayesindeki (BM Genel Sekreteri ve yetkilisi Jane Holl Lute’unn müdahil olması) çözüme ilişkin taahhütlerini, “ivedilik hissiyle” tazeleme teşvikinde bulundu.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’a ilişkin tüm kararları yeniden teyit ederek, 25 Kasım’da Berlin’de, BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs’taki liderler arasında gerçekleştirilen ve de liderlerin iki kesimli iki toplumlu federasyonu teyit ettiği görüşmeyi selamladı.

Güvenlik Konseyi, bir önceki karar taslağının -2483(2019)- öngörülerini anımsatarak iki lidere, temel konularda görüş birliğinin sağlanması için daha ileri çalışma için çabalarını daha hızlı bir şekilde sarf etmeleri çağrısında bulundu.

Teknik Komitelere yönelik siyasi desteğini de yineleyen Güvenlik Konseyi, toplumlararası temasların desteklenmesi ve tüm “Kıbrıslıların” günlük yaşamının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaları konusunda da teknik komitelerin yetkilendirilmesinden de söz etti.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleştirdiği iddia edilen faaliyetleri konusunda ise Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri’nin eşit mesafe çizgisinde hareket ederek, Doğu Akdeniz’de artan gerilime ilişkin derin endişesini dile getirdi.

Güvenlik Konseyi ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerilim azalmasını talep ederken, Kıbrıs’taki liderlere ve tüm müdahil taraflara, olası başarıya zarar verebilecek her türlü faaliyetten ve söylemden uzak durması çağrısında da bulundu.

Gazete rapor taslağında geriye kalan ifadelerin, önceki raporların benzeri olduğunu da belirtti.

Gazete Güvenlik Konseyi’nin ayrıca BM Genel Sekreteri’ne, biri iyi niyet misyonu diğeri ise UNFICYP ile ilgili olmak üzere iki ayrı rapor hazırlaması çağrısında da bulunduğunu, raporların aynı zaman diliminde 10 Temmuz’da sunulması gerektiğini yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “UNFICYP’in Görev Süresine İlişkin Nihai Karar Taslağında Güvenlik Konseyi Sonuca Vardı-Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin İtekliyorlar” başlıklı haberinde UNFICYP ile ilgili nihai rapor taslağına yer verdi.

Politis gazetesi “UNFICYP İle İlgili Karar Taslağı İyileştirilmiş-Tuzaklardan Kaçındılar” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi önüne getirilecek olan UNFICYP rapor taslağının iyileştirildiğini yazdı.

UNFYCYP rapor taslağının, bugün Kıbrıs saatiyle saat 17:00’de oylanmasının beklendiğini yazan gazete, gerek New Yorr’ta gerekse Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ardından rapor taslağında önemli değişikliklerin yapıldığını belirtti.

Haravgi gazetesi ise haberi “UNFICYP İle İlgili Oylama Bugün-Doğrudan Askeri Temaslar Mekanizması Talep Ediyor” başlığıyla aktarırken, rapor taslağında yer alan iki tarafın askeri işbirliğine ilişkin ifadenin Kıbrıs Rum tarafını zor pozisyona getirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz Pazartesi günü İngiliz mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek konuyu ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

KUSİOS

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararının, olumsuz unsurlar içermemesi için tüm gerekli faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

Kusios açıklamasında ayrıca bir taslağın bulunduğunu, bunun göğüslendiğini, bununla birlikte sonuç ve konunun, Rum Dışişleri Bakanı’nın faaliyetlerinin ardından olumlu sonuçlanmasını da beklediklerini söyledi.