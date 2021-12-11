BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart liderlerle dün ilk görüşmelerini yaptı

Fileleftheros gazetesi “Yalnızca Sosyal İçerikli Görüşmeler- Kıbrıs Sorununda Aylardan Sonra Kayda Geçirilen İlk Hareketlilik Salı Günü Yapılacak Olan Kokteyl” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, liderler arasındaki görüşmelerin yalnızca sosyal içerikli, gayri resmi ve gündemsiz olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, bir sonraki baş başa görüşmenin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Colin Stewart’ın düzenleyeceği kokteyl çerçevesinde önümüzdeki Salı günü olacağını kaydeden gazete, Stewart’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili tezlerini ve fikirlerini dinlemek için dün liderlerle ayrı ayrı ilk resmi görüşmelerini yaptığını belirtti.

Stewart’ın, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda iki liderle Salı günü yapacağı ortak görüşmeye atıfta bulunduğunu yazan gazete “hedefin, zor bir çaba olsa da, Kıbrıs sorunundaki motorları yeniden ısıtmak olduğu yorumunda” bulundu.

Stewart’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yaptığı görüşmenin ardından, Salı günü yapılacak olan kokteylin gayri resmi ve gündemsiz olacağını açıklığa kavuşturmaya özen gösterdiğini öne süren gazete, bunun Kıbrıs Türk tarafının talebi üzerine açıklığa kavuşturulmasının gerekli görülmüş olabileceğine atıfta bulundu.



Şimdiden adadaki bir haftasını tamamlayan Stewart’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşmenin ardından, Kıbrıs sorunundaki sürece yardımcı olmak için her türlü çabayı göstereceğini söylediğini yazan gazete, Anastasiadis’in ise görüşme esnasında Stewart’tan, yapıcı ve objektif olmasını aynı zamanda müzakerelerin yeniden başlaması çabasına katkıda bulunmasını istediğini aktardı.Gazete konuyla ilgili haberleri iç sayfasından ise “Motorları Isıtıyor- Buzu Kıracak ve Kıbrıs Sorunundaki Çabayı Yeniden Başlatacağı Umulan Kokteyl- Stewart’ın İki Liderler İlk Tanışma Görüşmeleri- (Resepsiyon) Gayri Resmi ve Gündemsiz Bir Olay” başlıklarıyla okuyucuya sundu.Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Anastasiadis Stewart’la Olan Görüşmesinde Rum Kesiminin Müzakerelerle İlgili İradesini Dile Getirdi- Tatar Stewart’la Olan Görüşmesinde de Aynı”, Politis’te “Stewart’ın Çıkmazın Ortasındaki İlk Görüşmeleri- Açıklamalarında İhtiyatlı”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorununun Çözümünde Yardımcı- Colin Stewart Dün Liderlerle Tanışma Görüşmeleri Yaptı- Tatar: Önce Egemen Eşitlik Sonra Müzakereler” başlıklarıyla yer buldu.