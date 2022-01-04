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Bm Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyon Raporu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iyi niyet misyonu raporunda bu defa da rutini izleyerek “karpuzu ikiye böldüğü” (eşit mesafeli olduğu) belirtildi.

04 Ocak 2022 Salı 12:10
Bm Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyon Raporu

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, BM  Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki iyi niyet raporunda her iki tarafa da eşit mesafede yaklaştığını yazdılar.

Haberi “Guterres’ten Eşit Mesafeler” başlığıyla veren gazete, BM Genel Sekreteri’nin raporunun, 19 Temmuz-27 Eylül 2021 tarihlerini kapsadığını, ayrıca liderlerle 27 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeyi de içerdiğini yazdı.

Habere göre, Guterres, raporun 14’üncü paragrafında, görevini tamamlamadan önce BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Genel Kurul çerçevesinde gerçekleştirdiği temasları da kaydetti.

Guterres raporunda “ortak zemin aranmasına ilişkin şekillenen durumun ele alınması amacıyla 27 Eylül’de liderleri yemeğe çağırdım. Her iki lider de ortak zeminlerin bulunmasının araştırılmasını üstlenecek olan bir danışmanın atanması önerime destek ifade ettiler” ifadesine de yer verdi.

Guterres, iki tarafın çözüme yönelik özlü tezleri arasında büyük bir mesafenin bulunduğunu belirtirken iki liderin müdahil olma konusuna da ilgi gösterdiklerini ifade etti.

Bir danışmanın görev yetkisi ve rolüne ilişkin görüşleri farklı iken ileriye dönük adımların atılabilmesine en iyi şekilde katkı koyacak ayrıntıların belirlenmesi çabalarının da devam edeceğini ifade eden Guterres, Crans Montana sonrasında birkaç kez liderlerle ve en son da 27 Eylül’de New York’ta bir araya geldiğini anımsattı.

Guterres geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen gayri resmi 5’li görüşmeden de söz ederek  gerek bu buluşmanın gerekse 5’li görüşmenin iletişim koridorlarını açık tuttuğunu ve kendisine müdahil taraflarla açıkça konuşma imkanı sağladığını belirtti.

Maraş konusunda ise Guterres, kapalı Maraş bölgesindeki gelişmelerle ilgili endişesini yineledi ve BM’nin Maraş konusundaki pozisyonunun “değişmez” olduğunu ifade etti.

Guterres’in enerji konusuna da eşit mesafede yaklaştığını yazan gazete, Guterres’in “Kıbrıs ve Kıbrıs’ın çevresinde ve Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde artan gerilime ilişkin endişesini” dile getirdiğini belirtti.

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Habere göre Guterres, Kıbrıs çevresindeki doğal kaynakların, her iki toplumun yararına olması gerektiğini de ifade etti.

Guterres, tüm müdahil taraflara gerginliğin azaltılması için ciddi çaba sarf etmeleri yönünde talepte bulundu.

Guterres raporunda güven yaratıcı önlemlerini ileriye götürülmesi ve teknik komitelerin çalışmasının yeniden canlandırılmasının sürdürülmesi için liderlerin ortaklaşa ve temsilcileriyle birlikte çalışmaları tavsiyesinde de bulundu.   

Gazete haberinde ayrıca gerek iyi niyet misyon raporunun gerekse UNFICYP raporunun Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin önünde bulunduğunu, raporlara ilişkin görüşmenin 17 Ocak’ta başlamasının beklendiğini yazdı.

Habere göre görüşmede BM Genel Sekreteri'nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart da hazır bulunacak.

Politis gazetesi rapor için “Kıbrıs Sorunundaki Çatlak Derinleşiyor, Görüş Birlikleri Tehdit Ediliyor” başlığını kullanırken raporda Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin başarılarına da vurgu yapıldığını yazdı.

Habere göre raporda, Güvenlik Konseyi’nin okul kitapları gibi eğitim materyalinin ortak incelenmesiyle barıştaki engelin göğüslenmesi talebinde de herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı duyulan üzüntü dile getirildi. 

Alithia gazetesi ilgili haberi  “Guterres’in Raporunda Kıbrıs Sorununda Çıkmaz” şeklinde yer verirken Haravgi gazetesi “BM Genel Sekreteri Raporunda İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonda Hiç Değinme Yok” başlığını kullandı.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 13:10
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