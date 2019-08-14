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BM Genel Sekreteri “Adım adım ilerleyecek”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde adım adım ilerleyeceği, ilk aşamanın Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişi olduğu iddia edildi.

BM Genel Sekreteri “Adım adım ilerleyecek”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde adım adım ilerleyeceği, ilk aşamanın Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişi olduğu iddia edildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:57
BM Genel Sekreteri “Adım adım ilerleyecek”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde adım adım ilerleyeceği, ilk aşamanın Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişi olduğu iddia edildi.
Rum basını, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in izleyeceği adımlara ilişkin yorumsal haberlerine bugün de yer verdi.
Fileleftheros gazetesi: “Solunum Cihazında Tutulacak – İlk Hedef Liderlerin Müzakere Masasına Gelmeleri” başlıkları altında yer verdiği haberinde, Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektuplarının ardından harekete geçmeye karar verdiğini ancak şu aşamada Kıbrıs sorununu “solunum cihazında tutma” eğiliminde olduğunu iddia etti.
Gazete, Guterres’in “şu an için elinde kayda değer bir şey olmadığını, bu yüzde de adım adım ilerlemeyi hedeflediğini” iddia ederek, atılacak ilk adımın ise Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yapacağı ziyaret olduğunu yazdı.
Lute’un, ilki liderler, ikincisi ise garantör devletler olmak üzere iki eksende hareket etmesinin beklendiğini belirten gazete, Eylül ayında adaya yapması beklenen ziyaretinin ise daha ziyade hazırlık niteliği taşıyacağını savundu.
Liderlerin 27-29 Eylül tarihleri arasında New York’ta BM Genel Sekreteriyle biraraya gelmelerinin beklendiğini, bu görüşmenin ise gayrı resmi konferansın ilk adımını oluşturacağını vurgulayan gazete, Lute’un garantör ülkelerle temaslarının, beş tarafın da (Kıbrıs’taki iki taraf ve üç garantör ülke) müzakere masasında buluşması yönünde olacağını iddia etti.
Gazete, Türkiye’nin bu konuda olumlu tutum sergilemesinin önemli olduğunu ve Türkiye olmaksızın beşli konferans gerçekleştirilemeyeceğini vurguladığı haberinde, son dönemde yaşanan gelişmelerin Rum hükümetinin, gayrı resmi beşli konferans gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye’den olumsuz mesajlar olarak algılandığı iddiasında bulundu.

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Türkiye’nin beşli bir konferans gerçekleştirilmesine, doğal gaz konusunu gündeme getirme fırsatı olarak gördüğü için, olmuşuz bakmayacağı düşüncesinin hakim olduğunu savunan gazete, tarafların gayrı resmi konferansta bu konudaki görüş ayrılıklarını gidermeye çalışmalarının beklendiğini de aktardı.
Gazete, beşli konferansın konularından birinin, sadece iki toplumu değil garantör devletleri de ilgilendiren Referans Noktaları olacağını belirtirken, Anastasiadis’in geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen liderler görüşmesinde Akıncı’ya bu konuda belirli bir öneride bulunduğunu iddia etti.
Habere göre Anastasiadis, Cuma günkü görüşmede Akıncı’ya, “müzakereleri, 11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması, Crans Montana’ya ulaşılmasını sağlayan uzlaşılar ve BM Genel Sekreterinin, Konferans sırasında ve 6 Temmuz 2107 tarihli yemeğe kadarki dönemde oluşan altı parametresi temelinde hemen başlamasını” önerdi.
Gazete, Anastasiadis’in, iki tarafın görüşebileceği konular olduğunu, bu yüzden de müzakerelerin liderler düzeyinde hemen başlayabileceğine inandığını da öne sürdü.
Politis ise konuya ilişkin haberini: “Bir Sonraki Adımı İnşa Ediyorlar – Lute Kıbrıs’a Gelişi Çerçevesinde Çalışmaya Başladı” başlıkları altında okuyucuna yansıttı.

 

Son Güncelleme: 14.08.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
GuterresKıbrıs SorunuJane Holl Lute
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