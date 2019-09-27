BM Genel Merkezi'ndeki temaslar sürüyor

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’le yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununa daha aktif bir şekilde müdahil olma konusunda hazır, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına ivme kazandırma konusunda ise kararlı göründüğünü öne sürdü.

Gazete, “New York’tan gelen bilgilere göre, BM Genel Sekreteri’nin, referans şartlarının müzakerelerin başlamasından önce var olmasını istediğini, iyi bir ön hazırlık yapılması gerektiğini vurguladığını aynı zamanda Crans Montana’nın tekrarlanamayacağını açıklığa kavuşturduğunu” da savundu.

Guterres’in bugün BM Genel Merkezi’nde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geleceğini ve bu görüşmede manzaranın daha da netleşmesinin beklendiğini yazan gazete, Anastasiadis ile Guterres’in dün BM koridorlarında kısa süren bir görüşme yaptıklarını da kaydetti.

“BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki rolünü sürdürme isteğinin, Türkiye’nin işleri çıkmaza sürükleme çabası göz önüne alındığında, olumlu bir gelişme olarak addedildiğini” de yazan gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme konusunda, dün Rum lider Anastasiadis’i bilgilendirdiğini de aktardı.

Gazete, “elde edilen bilgilere göre”, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mitsotakis’e; “Tüm seçeneklerin müzakere masasında olması ve hangi çözümü tartışacaklarını görmeleri gerektiğini söylediğini; enerji konusunda ise Kıbrıslı Rumları, Kıbrıslı Türklerin haklarını çalmaya çalışmakla suçladığını” iletti.

Gazete Mitsotakis’in ise görüşmede, “Atina ile Kıbrıslı Rumların yalnızca iki kesimli iki toplumlu federasyonu görüştüklerini açıklığa kavuşturduğunu; enerji konusunda ise var olan görüş birliklerine ve Anastasiadis’in önerisine atıfta bulunduğunu” iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştüğü ve kendisinden Maraş için BM Güvenlik Konseyi içerisinde destek istediği de haber verildi.

Gazete iç sayfadan ise; “Guterres’ten Kapalı Kartlar- Guterres Doğru Bir Hazırlık ve Üzerinde Mutabık Kalınmış Bir Çerçeve İstiyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’le görüşmesi sırasında “Tüm müdahil tarafların desteğiyle, Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un çabasının olumlu bir neticeye sahip olabileceğini söylediğini” iletti.

Gazete, “Yunan diplomatik kaynağa dayanarak, BM Genel Sekreteri’nin referans şartlarında anlaşma olmaması durumunda atılacak bir sonraki adımlara ilişkin kartlarını açmadığını, fakat Kıbrıs sorununa tekrar katılması için, doğru bir ön hazırlık ve üzerinde mutabık kalınmış bir çerçeve olması gerektiğini açıklığa kavuşturduğunu” aktardı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres’le olan görüşmesini önemli ve verimli olarak nitelendiren Mitsotakis, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Guterres’e çok önemli katkısı ve bu “ulusal konunun” çözümüne yönelik sürekli çabasından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Mitsotakis “Yunanistan’ın, Hellenizme 45 yıldır acı veren bu probleme en nihayetinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için, Kıbrıs Rum toplumunun haklı taleplerini desteklediğini” de ifade etti.

Gazete, Mitsotakis ile Guterres’in “yeşil gündem” ve iklim değişikliği konularını ele aldığını da ekledi.

Görüşmenin ardından Miçotakis ile çalışma arkadaşlarının, Rum lider Anastasiadis ve beraberindekilerle bir araya geldiğini kaydeden gazete, bu arada Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının ikinci görüşmesinin ise yerel saatle dün gece geç saatlerde gerçekleşmesinin beklendiğini ve gündemde Kıbrıs sorunu ile ikili işbirliğiyle ilgili Türk-Yunan diyaloğunun bulunacağını kaydetti.

Rum diplomatik kaynaklara dayanarak, Anastasiadis ile Mitsotakis arasındaki görüşmede karşılıklı bilgilendirme yapıldığını yazan gazete, Mitsotakis’in görüşmede Anastasiadis’i gerek Guterres, gerek de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete Anastasiadis’in ise Mitsotakis’i bugüne kadarki temasları, aynı zamanda Guterres’le görüşmesinde ne isteyeceği konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Gazete Mitsotakis’in Anastasiadis’i, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde Kıbrıs sorununa kapsamlı bir şekilde değinilmediği ve Erdoğan’ın başka konulara odaklandığı konusunda bilgilendirdiğini de kaydetti.

“Erdoğan’ın Kıbrıs sorununa atıfta bulunarak, neyi tartışacağımızı, ne çeşit bir çözümü tartışacağımızı görelim” dediğini savunan gazete, Mitsotakis’in ise buna cevaben “Biz, aynı zamanda Kıbrıs Rum kesimi BM kararları çerçevesini destekliyoruz ve buna bağlıyız. Başka meseleler açılmasına gerek yok. BM’nin çabasına odaklanalım” dediğini iletti.

Gazete, Erdoğan’ın ise Mitsotakis’in söylediklerine yanıt vermekten kaçındığını öne sürdü.



Miçotakis-Guterres görüşmesi ve Mitsotakis’in Anastasiadis’e yaptığı bilgilendirmeye göre ise, Mitsotakis’in Guterres’in bir sonraki adımlarının ne olacağını anlamadığının görüldüğünü belirten gazete, BM Genel Sekreteri’nin doğru bir ön hazırlık yapılması, referans şartları üzerinde hem fikir olunmasını ve bir çerçeve olmasını istediğini savundu.Gazete Guterres’in görüşmede; “üzerinde hem fikir olunmuş bir çerçeve olmadan, geçtiğimiz sefer gittiği gibi (bir konferansa) tekrar gidemeyeceğini ve müzakerelerin özlü olacağı konusunda emin olmaları gerektiğini söylediğinden bahsedildiğini” de iletti.“Aynı hükümet kaynağına dayanarak, Anastasiadis ile Guterres arasında bugün yapılacak olan görüşmede, Genel Sekreter’in ne hedeflediğinin öğrenilmesinin beklendiğini” yazan gazete, devamla “en azından Ekim ayı içerisinde üçlü bir görüşme yapmaya teşebbüs edeceği ve muhtemelen Lute’un Kıbrıs’a yeni bir ziyaret yapmasının beklenmediği görülüyor” ifadesini kullandı.Gazete Anastasiadis’in dün gerçekleştirdikleri kısa süreli görüşmede Guterres’e “devam edelim, çabanızı destekliyoruz” dediği, Guterres’in ise kendisine “bildiğiniz gibi ben her zaman iyimserim” şeklinde yanıt verdiği ifade edildi.

ANASTASİADİS-LAVROV GÖRÜŞMESİ

Anastasiadis’in dün, BM Genel Merkezi’ndeki temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü de kaydeden gazete, “Rum bir kaynağın, görüşmenin genel hatlarıyla çok iyi gittiğini ve Lavrov’un, Moskova’nın Kıbrıs’ın haklı tezlerine desteğini yinelediğini söylediğini” iletti.

Anastasiadis’in, Rusya ile Türkiye arasında gelişmekte olan ilişkiye bağlı olarak Lavrov’tan “Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Moskova’nın Ankara’ya yönelik nüfuzunu kullanmasını istediğini” savunan gazete, Anastasiadis’in Lavrov’a “Türkiye’nin referans şartlarında bir anlaşmayı engellediğini söylediğini” de aktardı.

Lavrov’un ise konu hakkında tam anlamıyla bilgilendirilmiş olduğu ve Anastasiadis’e “bizim tezimiz aynıdır; BM kararları temelinde çözüm” dediği belirtildi.

Görüşmede, “Lavrov’un Türkiye aleyhindeki yaptırımların ne derece işleyebileceği konusunda çekinceler belirttiği ve Rusya durumunda da bunların işlemediğine işaret edildiği” de kaydedildi.

Anastasiadis’in Lavrov’u Maraş konusunda bilgilendirdiğini de belirten gazete, Lavrov’un ilgili kararlara saygı duyulması gerektiğini belirterek, “doğru hazırlık” ve “dikkatli adımlara” işaret ettiği de kaydedildi.

Bu arada gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, geçtiğimiz çarşamba akşamı gerçekleştirilen bir etkinlikte, Amerika’da yaşamını sürdüren Rumlara hitaben yaptığı konuşmada, “Yunanistan’ın, Kıbrıslıların haklı mücadelesine destek belirttiğini” yazdı.

Politis gazetesi ise “Antonio Guterres Hamle Yapacak mı?- Anastasiadis’le Bugün Olan Görüşme Manzarayı Netleştirecek” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Rum kesiminin, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için sürecin devam etmesine ilişkin umutları, Antonio Guterres’in ellerine bıraktığı yorumunu yaptı.

Guterres’in, ilerleme olmasına yardımcı olmak için, gelişme halindeki istişarelere aktif katılım gösterme konusunda pozitif olduğunu yazan gazete, Guterres’in referans şartları ve iyi bir ön hazırlıkta ısrarcı olduğunu iletti.

Gazete, Anastasiadis-Guterres görüşmesinin bugün, Kıbrıs saatiyle 15.30’da gerçekleşmesinin beklendiğini de ekledi.

Gazete ilgili haberlere “Sürecin Devamı Guterres’in Elinde- Manzara Netleşiyor- Lavrov’la Görüştüler- Yunanistan Başbakanıyla Baş Başa” başlıklarıyla yer verdi.

Alithia ise “Üçlü Görüşme İçin Yol Açılıyor mu?- Kritik Guterres-Anastasiadis Baş Başa Görüşmesi Bugün” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla BM’ye gönderdiği mesajların Guterres’in tüm çabasını kolaylaştırdığını, ancak Guterres’in nihai kararlarının Türk tarafının mesajlarına da bağlı olacağını yazdı.





