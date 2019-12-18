BM Barış Gücü rapor taslağı hazırlanıyor

Fileleftheros’un “Spehar’ın Ocak Ayı İçerisinde İki Liderle Temasları… UNFICYP’le İlgili Raporun Nihai Şekillendirilmesi” başlıklı haberine göre BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair rapor taslağı Genel Sekreter’e, Elizabeth Spehar başkanlığındaki Kıbrıs’taki BM Temsilciliği tarafından yıl sonundan önce sunulacak.

BM Barış Gücü Misyon Şefi de olan Spehar, ekibiyle birlikte şu anda rapor taslağını hazırlıyor. Taslak, nihai şeklinin verilmesi için yılsonundan önce Genel Sekreterliğe sunulacak, Ocak ayının ikinci haftası da Güvenlik Konseyi belgesi olarak dağıtılması bekleniyor.

Habere göre, Spehar, Genel Sekreter’in BM Barış Gücü raporu görüşmeleri kapsamında Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermek üzere New York’a gitmeden önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşerek son gelişmelerle ilgili görüş ve tezlerini dinleyecek. Elizabeth Spehar’ın liderlerle görüşmesi Ocak ayının 3’üncü haftasında, Barış Gücü raporunun Güvenlik Konseyi’nde oylanması da Ocak ayı sonunda olacak.



Alihtia da haberi “UNFICYP Rapor Taslağı Hazırlık Aşamasında” başlığıyla aktardı.