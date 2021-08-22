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BM Barış Gücü Komutanı’nın GKK’yı ziyareti tepki çekti

BM Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Ingrid Gjerde’nin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) 5 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret ve ziyaret esnasında Türkiye ve KKTC bayrakları önünde çektirdiği fotoğraf Rum basınında yer bulurken, Rum hükümetinin protestoda bulunduğu belirtildi.

22 Ağustos 2021 Pazar 11:30
BM Barış Gücü Komutanı’nın GKK’yı ziyareti tepki çekti

Fileleftheros gazetesi “UNFICYP’in Tümgenerali İşgal Sembolleri Önünde” başlığı altında fotoğraflı verdiği haberinde, BM Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Ingrid Gjerde’nin 5 Temmuz tarihinde “sözde Kıbrıslı Türk güvenlik güçleri karargahını” ziyaret ettiğini, ziyaret etmekle de kalmayıp “işgalci Türkiye ve sahte devletin” bayrakları önünde fotoğraf çektirdiğini yazdı.
Söz konusu fotoğrafa da yer veren gazete, Gjerde’nin her türlü sınırı aştığı iddiasında bulunarak, Rum hükümetinin gerekli yerlere protesto eyleminde bulunduğunu vurguladı.
Haberde ayrıca, bu eylemin sonucunun “ya UNFICYP’in Gjerde’nin hatasını kabul etmesi, ya da Rum hükümetinin Gjerde'nin görevden alınmasını talep etmesi olabileceği” iddiasında da bulunuldu.

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Son Güncelleme: 22.08.2021 11:46
Anahtar Kelimeler:
Ingrid Gjerde
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