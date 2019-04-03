banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94273
ALTIN
233.744
DOLAR
5.6236
STERLİN
7.3868
EURO
6.3184
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!
ZORLU TÖRE KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
“Hükümet uyumsuz!”
“HÜKÜMET UYUMSUZ!”
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner307

BM, artık tehlikeli hale gelen Ledra Palace Otel’i boşaltıyor

BM, artık tehlikeli hale gelen Ledra Palace Otel’i boşaltıyor

03 Nisan 2019 Çarşamba 08:02
BM, artık tehlikeli hale gelen Ledra Palace Otel’i boşaltıyor

BİNA RUM TARAFINA VERİLMEYECEK, ZEMİN KATI İKİ TOPLUMLU ETKİNLİK,  GÖRÜŞME VE TOPLANTILAR İÇİN KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

BM Barış Gücü’nün, Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’i “artık tehlikeli hale geldiği için” boşaltmakta olduğu ancak henüz uygun şartlar oluşmadığı için oteli Rum tarafına vermeyeceği bildirildi.

Alihtia’nın “Ledra Palace Otel… UNFICYP (BM Barış Gücü) Binayı Terk Ediyor” başlıklı haberine göre, BM Barış Gücü 45 yıldır kullanımında tuttuğu Ledra Palace Otel’i, binanın ve içerisindeki yaşam şartlarının artık çok kötü duruma gelmesi nedeniyle boşaltıyor. Barış Gücü personelinin yüzde 85’i otel binasının arkasında kurulan  yeni prefabrik binalara taşındı. Barış Gücü personelinin taşınma işlemi önümüzdeki aya kadar tamamlanacak.

Gazete “bu gelişmeye rağmen binanın BM’nin güvenlik bölgesinde kalacağı, binanın zemin katının da iki toplumlu etkinlikler, görüşmeler ve toplantılar için kullanılmaya devam edeceği yönünde bilgi” edindiğini yazdı.

Haber, şöyle devam etti:

“BM, binayı Kıbrıs Rum tarafına iade etmek niyetinde görünmüyor çünkü böyle bir hareket için şartların henüz olgunlaşmadığını düşünüyor. Bu bilgiler ve bina mülkiyetinin büyük bölümünün Kıbrıs Kilisesi’ne ait olduğu dikkate alındığında, İngiltere kontenjanı binayı terk eder etmez Ledra Palace otel binasının müzeye çevrileceği söylentileri de havada kalıyor. Buna rağmen, binanın üst katlarının gelecekte nasıl kullanılacağı da bilinmiyor.”

Son Güncelleme: 03.04.2019 11:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden Kıbrıs sorununda destek
Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden Kıbrıs sorununda destek
Multitematik Resort Kumarhane “cıty Of Dreams Medıterranean” İnşaatı Başlıyor
Multitematik Resort Kumarhane “cıty Of Dreams Medıterranean” İnşaatı Başlıyor
Bir Yunan kokain ve yüklü miktarda para tasarrufundan gözaltına alındı
Bir Yunan kokain ve yüklü miktarda para tasarrufundan gözaltına alındı
Çamlıbel’deki kiliseden çalınan çanın bulunması Rum basınında
Çamlıbel’deki kiliseden çalınan çanın bulunması Rum basınında
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoros Görevinden Alındı
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoros Görevinden Alındı
Terörizm Yasası Rum Meclisi’nde
Terörizm Yasası Rum Meclisi’nde
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoros Görevinden Alındı
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoros Görevinden Alındı
Angelidis: “müzakerelerin Yeniden Başlaması Unfıcyp’in Varlığıyla Bağdaştırılamaz”
Angelidis: “müzakerelerin Yeniden Başlaması Unfıcyp’in Varlığıyla Bağdaştırılamaz”
AKEL: “Anastasiadis halkla dalga geçti”
AKEL: “Anastasiadis halkla dalga geçti”
Anastasiadis, Lute İle Telefonda Görüşecek
Anastasiadis, Lute İle Telefonda Görüşecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim