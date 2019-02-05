Birleşik Krallık’tan iki kesimli iki toplumlu federasyona destek

Birleşik Krallık’ın, iki kesimli, iki bölgeli federasyona yönelik desteğini bir kez daha yinelediği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Birleşik Krallık’ın, iki kesimli, iki toplumlu federasyona verdiği destek ile Kıbrıs’taki iki toplum arasındaki işbirliğine verdiği önemin, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lord Ahmad tarafından, İngiltere’deki Dipkarpaz Derneği Başkanı’na gönderdiği yanıt mektubunda dile getirildiğini yazdı.

Habere göre Lord Ahmad, dernek tarafından mektupta dile getirilen sorunların en etkili çözümünün, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümü aracılığıyla olacağına yönelik İngiltere’nin inancını dile getirdi.

Lord Ahmad, Birleşik Krallık’ın, uluslararası kabul gören iki kesimli, iki bölgeli federasyona dayalı olacak bir çözümün en güçlü destekçisi olduğunu ifade etti.

Gazete mektupta ayrıca, diyalog aracılığıyla istişarelerin desteklendiği, ilerleme kaydedilmesi için tarafların da cesaretlendirildiğinden de söz edildiğini yazdı.

