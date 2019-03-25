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Bir Kürt Avrupa Tutuklame Emriyle Larnaka Havalimanı’nda Tutuklandı

Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Rum basını, bugün yer verdiği bir haberinde, Türk vatandaşlığına sahip olduğunu iddia ettiği 60 yaşındaki Kürt bir şahsın, geçtiğimiz Perşembe Larnaka Havalimanı’nda görevli polis tarafından, Almanya’da meydana gelen terör faaliyetleriyle alakalı olarak tutuklandığını yazdı.

Bir Kürt Avrupa Tutuklame Emriyle Larnaka Havalimanı’nda Tutuklandı

Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Rum basını, bugün yer verdiği bir haberinde, Türk vatandaşlığına sahip olduğunu iddia ettiği 60 yaşındaki Kürt bir şahsın, geçtiğimiz Perşembe Larnaka Havalimanı’nda görevli polis tarafından, Almanya’da meydana gelen terör faaliyetleriyle alakalı olarak tutuklandığını yazdı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:38
Bir Kürt Avrupa Tutuklame Emriyle Larnaka Havalimanı’nda Tutuklandı

Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Rum basını, bugün yer verdiği bir haberinde, Türk vatandaşlığına sahip olduğunu iddia ettiği 60 yaşındaki Kürt bir şahsın, geçtiğimiz Perşembe Larnaka Havalimanı’nda görevli polis tarafından, Almanya’da meydana gelen terör faaliyetleriyle alakalı olarak tutuklandığını yazdı.

Bahse konu kişinin, son yıllarda “Kıbrıs’ta” yaşadığını ve Alman makamlarının, 2013-2015 döneminde gerçekleşen terör suçlarıyla ilgili olarak, 19 Mart’ta yayımladığı Avrupa tutuklama emri üzerine tutuklandığını yazan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığının da terör zanlısının tutuklandığını teyit ettiğini aktardı.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum makamlarına bildirilen Avrupa tutuklama ve sınır dışı etme kararı uyarınca, Alman mahkemeleri önünde, terör faaliyetleriyle ilgili cezai işlemlerle karşı karşıya bulunan bir kişinin tutuklandığını ifade etti.

Prodromu, tutuklanan şahsın Türk vatandaşlığına sahip Kürt kökenli bir kişi olduğunu, kendisine geçmişte kendisine siyasi mülteci statüsü tanındığını ve “Kıbrıs” seyahat belgelerine de sahip olduğunu belirtti.

60 yaşındaki şahsın geçtiğimiz Cuma Larnaka Kaza Mahkemesi’ne sevk edildiği, Alman makamlarına iadesini kabul etmediği ve davası görülene kadar gözaltına alındığı da kaydedildi.

Prodromu, “geçerli mevzuat uyarınca, meseleyi Kıbrıs adaletinin ele alacağını, Kıbrıs adaletinin de tutuklamayı izleyen 60 günlük süre içerisinde, Avrupa tutuklama emrinin uygulanması konusunda karar vermek zorunda olduğunu” sözlerine ekledi.

(İY/GÜL)

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