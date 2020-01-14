Bir Rum yüklü miktarda parayla sınır kapısında yakalandı

Rum polisinin önceki gün, Yeşilırmak-Pirgo sınır kapısından geçiş yapmak üzere olan bir Rum’un aracında yaptığı aramada, yüklü miktarda nakit para ile çek yaprakları bulduğu ve şahsı gözaltına aldığı bildirildi.