Bir Rum yüklü miktarda parayla sınır kapısında yakalandı

Politis gazetesi, söz konusu şahsın aracının plakasını değiştirirken polis tarafından fark edildiğini ve bunun üzerine aracında arama yaptığını kaydederek, araç içerisinde 15 bin 700 Euro nakit para ile 11 bin Euro’luk 6 çek yaprağı bulunduğunu yazdı.
Politis gazetesi, söz konusu şahsın aracının plakasını değiştirirken polis tarafından fark edildiğini ve bunun üzerine aracında arama yaptığını kaydederek, araç içerisinde 15 bin 700 Euro nakit para ile 11 bin Euro’luk 6 çek yaprağı bulunduğunu yazdı.