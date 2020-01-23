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Bir Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’a araba bagajında yabancı uyruklu geçirmeye çalıştığı iddia edildi

Bir Kıbrıslı Türk’ün önceki gün, iki Kongo uyruklu şahsı, arabasının bagajı içerisinde Metehan geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Bir Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’a araba bagajında yabancı uyruklu geçirmeye çalıştığı iddia edildi

Bir Kıbrıslı Türk’ün önceki gün, iki Kongo uyruklu şahsı, arabasının bagajı içerisinde Metehan geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:16
Bir Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’a araba bagajında yabancı uyruklu geçirmeye çalıştığı iddia edildi

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın aracının Rum polisinin kontrol noktasına geldiğinde aranmak için önünün kesildiğini ve şahsın, yakalanacağını anlayınca arabasını orada bırakarak kaçtığını öne sürdü.

Haberde, iki Kongolu’nun siyasi sığınma talebinde bulunduğu ve talepleri incelenene kadar, Koçinotrimitya’daki mülteci misafirhanesine götürüldükleri kaydedildi.

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Gazete, söz konusu Kıbrıslı Türk aleyhinde ise tutukluluk emri çıkarıldığını ve şahsın arandığını yazdı.

Öte yandan Rum polisinin dün, Lefkoşa'nın güneyinde surlariçindeki bir binada internet üzerinden kumar oynattıkları iddia edilen 4 Kıbrıslı Türk’ü gözaltına aldığı bildirildi.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde ikişer günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 23.01.2020 15:34
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