Bir gecede üç araç çaldı

Baf polisinin, aynı gece içerisinde 3 aracı çaldığı gerekçesiyle 28 yaşındaki genci tutukladığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, aynı gece içerisinde çalınan 3 aracın bir otelin park yerinde bulunduğuna da dikkati çekti.
Haravgi gazetesi ise Rum polisinin yeni bir çocuk pornografisi olayıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Gazete, Rum polisinin, “Mağusa bölgesinde” ikamet etmekte olan 40 yaşındaki kişiyi, çocuk pornografisi dağıtımı ve tasarrufunda bulundurması suçlarından tutukladığını yazdı.