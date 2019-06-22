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Bir gecede üç araç çaldı

Bir gecede üç araç çaldı

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
Bir gecede üç araç çaldı

Baf polisinin, aynı gece içerisinde 3 aracı çaldığı gerekçesiyle 28 yaşındaki genci tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi,  aynı gece içerisinde çalınan 3 aracın bir otelin park yerinde bulunduğuna da dikkati çekti.

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ÇOCUK PORNOSUNDAN TUTUKLAMA

Haravgi  gazetesi ise Rum polisinin yeni bir çocuk pornografisi olayıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Gazete, Rum polisinin, “Mağusa bölgesinde” ikamet etmekte olan 40 yaşındaki kişiyi, çocuk pornografisi  dağıtımı ve tasarrufunda  bulundurması suçlarından tutukladığını yazdı.

Son Güncelleme: 22.06.2019 14:57
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