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Beş Araçta Uyuşturucu Madde

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum polisi, Larnaka’da Cumartesi gecesi gerçekleştirdiği huzur operasyonunda, beş ayrı araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Beş Araçta Uyuşturucu Madde

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum polisi, Larnaka’da Cumartesi gecesi gerçekleştirdiği huzur operasyonunda, beş ayrı araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Beş Araçta Uyuşturucu Madde

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum polisi, Larnaka’da Cumartesi gecesi gerçekleştirdiği huzur operasyonunda, beş ayrı araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Cumartesi gecesi Larnaka bölgesinde huzur operasyonu gerçekleştirdiğini, yapılan aramalarda beş ayrı araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdılar.
Gazete, 71 aracın kontrol edildiği operasyonda ufak miktarlarda hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, araç sürücülerinin ise gerekli incelemeler tamamlanana kadar serbest bırakıldıklarını aktardı.

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Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’da 38 yaşındaki bir iş insanına ait aracın önceki sabah yanıcı madde dökülerek kundaklandığını yazdı.
Habere göre, kundaklama sonucu çıkan yangında bir diğer araç da yanarken, üçüncü bir araç da hafif hasar gördü.
(SB/HA)  
 

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