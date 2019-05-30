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Becc Toplantısı İlk Kez Güney Kıbrıs’ta Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : “Avrupa Başkentleri Yatırım Örgütü’nün (Business European Capital Cities)” Güney Lefkoşa’da ilk kez toplantı gerçekleştireceği, toplantıya Avrupa başkentlerinden birçok temsilcinin katılacağı bildirildi.

Becc Toplantısı İlk Kez Güney Kıbrıs’ta Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : “Avrupa Başkentleri Yatırım Örgütü’nün (Business European Capital Cities)” Güney Lefkoşa’da ilk kez toplantı gerçekleştireceği, toplantıya Avrupa başkentlerinden birçok temsilcinin katılacağı bildirildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:56
Becc Toplantısı İlk Kez Güney Kıbrıs’ta Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : “Avrupa Başkentleri Yatırım Örgütü’nün (Business European Capital Cities)” Güney Lefkoşa’da ilk kez toplantı gerçekleştireceği, toplantıya Avrupa başkentlerinden birçok temsilcinin katılacağı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum tarafındaki  “Lefkoşa Ticaret Odası” (EVEL) tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayı başlarında gerçekleştirilmesi beklenen toplantıya, Paris, Berlin, Roma ve diğer birçok Avrupa başkentinden temsilcilerin katılacağının duyurulduğunu yazdı.
Habere göre, söz konusu örgüt, başkentlerin karşılaştığı ekonomik, kalkınma, göç ve işsizlik gibi sorunlarıyla meşgul oluyor.

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(SB/HA)       
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