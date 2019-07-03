Bazı Rum Milletvekillerinden Çerkez Korkmaz İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Bazı Rum milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan ve mahkemesi devam eden PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın Almanya’ya iade edilmemesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdiği bildirildi.
(GE/HA)
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Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Bazı Rum milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan ve mahkemesi devam eden PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın Almanya’ya iade edilmemesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdiği bildirildi.
Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Bazı Rum milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan ve mahkemesi devam eden PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın Almanya’ya iade edilmemesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdiği bildirildi.
(GE/HA)
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