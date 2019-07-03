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Bazı Rum Milletvekillerinden Çerkez Korkmaz İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Bazı Rum milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan ve mahkemesi devam eden PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın Almanya’ya iade edilmemesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdiği bildirildi.

Bazı Rum Milletvekillerinden Çerkez Korkmaz İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Bazı Rum milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan ve mahkemesi devam eden PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın Almanya’ya iade edilmemesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdiği bildirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
Bazı Rum Milletvekillerinden Çerkez Korkmaz İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Bazı Rum milletvekillerinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan ve mahkemesi devam eden PKK’lı Çerkez Korkmaz’ın Almanya’ya iade edilmemesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdiği bildirildi.

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Fileleftheros gazetesi, imza kampanyasına destek verilmesi için Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği tarafından girişim başlatıldığını ve AKEL ile DİKO’dan bazı milletvekillerinin de imza kampanyasına katıldığını yazdı.

(GE/HA)

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