Bazı KKTC yetkililerinin pasaportlarını iptal ediliyor!!!

Rum Sözcü Marios Pelikanos, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada hakkında karar verilen KKTC yetkililerinin ya kabine veya Maraş Açılımı Komitesi üyesi olduğunu söyledi.

Pelekanos pasaportları hakkında karar verilen KKTC yetkililerinin isim ve sayılarını açıklamazken, haklarında alınan bu karara gerekçe olarak “eylem veya faaliyetleriyle sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin altını oymak, kapalı Maraş’ın statüsünün değiştirilmesi ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı düşmanca eylemde bulunmak” olarak sıraladı.

MARAŞ’LA İLGİLİ BAŞVURU YAPILACAK

Pelekanos ayrıca Rum Başsavcılığı’ndan Maraş’ta yapılan ve yapılmakta olanlarla ilgili Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvuruda bulunmasının istenmesine de karar verildiğini söyledi.